Черное море выплеснуло на берега Новороссийска порцию гудрона и топливных отходов. Отдыхающие на пляже "Кристалл" штурмуют соцсети фотографиями испорченной одежды и черных пятен на коже, которые не берет обычное мыло. Мазут облепил детские игрушки, въелся в подошвы обуви и превратил купание в технический инцидент.
Ситуация на "Кристалле" — не локальный сбой, а симптом масштабного загрязнения акватории, которое дрейфует вдоль всего побережья Краснодарского края.
Главным "спонсором" мазутных пятен эксперты считают дрейфующий у берегов Тамани иностранный танкер. Судно получило повреждения еще в начале лета 2026 года и с тех пор "подтекает" — спутники фиксируют нефтяной шлейф длиной в десятки километров.
Свою лепту внес и Туапсинский округ: несмотря на формальную отмену режима ЧС после весенних атак, "дикие" пляжи до сих пор напоминают зону экологического бедствия. Море продолжает вымывать скрытые сгустки нефтепродуктов, превращая отдых в лотерею.
"Нефтепродукты в воде — это не только грязные плавки. Это смесь тяжелых углеводородов и серы. Контакт с кожей может вызвать дерматит, а вдыхание испарений на жаре — прямой путь к токсическому повреждению легких. Не стоит проверять выносливость своего организма в мазутной жиже", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.
Керченский пролив тоже "фонит". Старые крушения танкеров оставили на дне залежи, которые каждый шторм поднимает в толщу воды. Сейчас течения работают как конвейер, перенося остатки топлива с юга на север. Новороссийск оказался в конце этой логистической цепочки, собирая весь скопившийся в море мусор. Инфраструктура "Кристалла" не справляется с тем, что приносит прибой.
Официальные структуры сохраняют олимпийское спокойствие. Роспотребнадзор рапортует о соответствии проб на оборудованных пляжах санитарным нормам. Токсикологи подчеркивают: мазут не растворяется в воде равномерно, он перемещается плотными фракциями. Если проба взята в метре от пятна, она будет чистой, но ваш ребенок может влететь в этот "комок" через пять минут после замера.
|Источник данных
|Вердикт
|Госпортконтроль Новороссийска
|Загрязнений в Цемесской бухте не выявлено.
|Социальные сети и жалобы
|Массовая порча вещей мазутом на пляже "Кристалл".
"При попадании нефтепродуктов внутрь — например, если ребенок глотнул воды с пленкой — не ждите 'само пройдет'. Это химическое отравление. Сорбенты и немедленное обращение за помощью — единственный протокол", — объяснил в беседе с Pravda. Ru токсиколог Игорь Седов.
Администрация города перевела стрелки на Росприроднадзор и территориальный отдел Роспотребнадзора, отправив им запросы на проверку. Пока чиновники обмениваются бумагами, берег продолжают обходить патрули.
Но жалобы не утихают: мазут не читает отчеты о ежедневных обследованиях территории, он просто липнет к коже.
"Для маленьких детей мазутная пленка на воде может стать триггером для острой аллергической реакции и химического ожога слизистых. Не пускайте детей в воду, если видите радужные разводы или чувствуете запах ГСМ", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.