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Пляжи Новороссийска превратились в ловушку: скрытая угроза вынудила отдыхающих экстренно менять планы

Россия » Юг » Краснодар

Черное море выплеснуло на берега Новороссийска порцию гудрона и топливных отходов. Отдыхающие на пляже "Кристалл" штурмуют соцсети фотографиями испорченной одежды и черных пятен на коже, которые не берет обычное мыло. Мазут облепил детские игрушки, въелся в подошвы обуви и превратил купание в технический инцидент.

Черное море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черное море

Ситуация на "Кристалле" — не локальный сбой, а симптом масштабного загрязнения акватории, которое дрейфует вдоль всего побережья Краснодарского края.

Откуда течет: география загрязнения

Главным "спонсором" мазутных пятен эксперты считают дрейфующий у берегов Тамани иностранный танкер. Судно получило повреждения еще в начале лета 2026 года и с тех пор "подтекает" — спутники фиксируют нефтяной шлейф длиной в десятки километров.

Свою лепту внес и Туапсинский округ: несмотря на формальную отмену режима ЧС после весенних атак, "дикие" пляжи до сих пор напоминают зону экологического бедствия. Море продолжает вымывать скрытые сгустки нефтепродуктов, превращая отдых в лотерею.

"Нефтепродукты в воде — это не только грязные плавки. Это смесь тяжелых углеводородов и серы. Контакт с кожей может вызвать дерматит, а вдыхание испарений на жаре — прямой путь к токсическому повреждению легких. Не стоит проверять выносливость своего организма в мазутной жиже", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Керченский пролив тоже "фонит". Старые крушения танкеров оставили на дне залежи, которые каждый шторм поднимает в толщу воды. Сейчас течения работают как конвейер, перенося остатки топлива с юга на север. Новороссийск оказался в конце этой логистической цепочки, собирая весь скопившийся в море мусор. Инфраструктура "Кристалла" не справляется с тем, что приносит прибой.

Позиция властей: "в Багдаде всё спокойно"?

Официальные структуры сохраняют олимпийское спокойствие. Роспотребнадзор рапортует о соответствии проб на оборудованных пляжах санитарным нормам. Токсикологи подчеркивают: мазут не растворяется в воде равномерно, он перемещается плотными фракциями. Если проба взята в метре от пятна, она будет чистой, но ваш ребенок может влететь в этот "комок" через пять минут после замера.

Источник данных Вердикт
Госпортконтроль Новороссийска Загрязнений в Цемесской бухте не выявлено.
Социальные сети и жалобы Массовая порча вещей мазутом на пляже "Кристалл".

"При попадании нефтепродуктов внутрь — например, если ребенок глотнул воды с пленкой — не ждите 'само пройдет'. Это химическое отравление. Сорбенты и немедленное обращение за помощью — единственный протокол", — объяснил в беседе с Pravda. Ru токсиколог Игорь Седов.

Администрация города перевела стрелки на Росприроднадзор и территориальный отдел Роспотребнадзора, отправив им запросы на проверку. Пока чиновники обмениваются бумагами, берег продолжают обходить патрули.

Но жалобы не утихают: мазут не читает отчеты о ежедневных обследованиях территории, он просто липнет к коже.

"Для маленьких детей мазутная пленка на воде может стать триггером для острой аллергической реакции и химического ожога слизистых. Не пускайте детей в воду, если видите радужные разводы или чувствуете запах ГСМ", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

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Экспертная проверка: врач-пульмонолог Людмила Артамонова, токсиколог Игорь Седов, врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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