Омская область пережила климатический экватор года в режиме экстремального перегрева. Июнь 2026 года официально признан самым жарким за последние 111 лет, обновив исторический максимум, державшийся с царских времен. По данным руководителя омского гидрометцентра Наталии Криворучко, средние показатели термометров по региону застыли на отметках +21…+24°C, что превысило климатическую норму сразу на 5 градусов.
В столице региона зной заставил метеорологов переписать архивы — показатели 1915 года теперь официально в прошлом. Пока на севере области, в Тевризе, фиксировали относительную прохладу в +8°C, южные рубежи буквально плавились. На метеостанции в Русской Поляне датчики зафиксировали +36°С в тени. Ситуация осложнялась тем, что даже инциденты на коммунальных магистралях в такой период становятся критическими для населения.
"Мы столкнулись с классической блокирующей антициклональной ситуацией, когда прогретый воздух из Центральной Азии беспрепятственно поступает в Прииртышье. Июль продолжит эту линию: ожидаем превышение нормы на 1,5 градуса. Хотя в середине месяца дожди принесут временную передышку, первая и третья декады пройдут под знаком высокой солнечной активности", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Неравномерное распределение осадков создало "пороховую бочку" для сельского хозяйства. В ряде районов уже официально зафиксированы атмосферная засуха и суховеи. Существует реальная угроза того, что если пекло задержится, аграрии столкнутся с гибелью посевов из-за иссушения глубоких слоев почвы.
|Параметр увлажнения
|Текущее состояние
|Запас влаги в пахотном слое
|21 мм (на уровне нормы)
|Метровый слой почвы
|Дефицит 19 мм к прошлому году
|Штормовые предупреждения
|4 зафиксированных случая в июне
На фоне погодных аномалий меняется и поведение фауны. Отсутствие привычного корма в иссушенных лесах приводит к тому, что хищники ищут пищу у жилья людей, что требует особой бдительности от жителей сельских территорий.
"Состояние полей сейчас вызывает тревогу из-за стремительного испарения влаги. Метровый слой пока держит культуры, но запас прочности тает. Без обильных дождей в середине июля мы рискуем получить почвенную засуху в южных зерновых районах, что напрямую ударит по сборам пшеницы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Синоптики готовят омичей к новым испытаниям. После короткой передышки регион ожидает резкое усиление влажности при 30-градусной жаре, что создаст эффект "парника". Такие условия традиционно провоцируют грозы и шквалистый ветер, усугубляя и без того непростую ситуацию с пожарной безопасностью в лесах.
Временное понижение температуры и дожди прогнозируются во второй декаде июля, однако третья декада месяца снова будет жаркой.
Критическим фактором станет третья декада июля; если дождей не будет, возникнет почвенная засуха, уничтожающая корневую систему.
Рекорд 1915 года официально перекрыт именно на метеостанции города Омска, став самым теплым в истории наблюдений мегаполиса.
Осадки в июне выпадали крайне неравномерно и быстро испарялись из-за высокой температуры, не успевая напитать почву.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.