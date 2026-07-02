Жара как в 1915-м: июнь в Омске стал самым горячим за всю историю наблюдений

Омская область пережила климатический экватор года в режиме экстремального перегрева. Июнь 2026 года официально признан самым жарким за последние 111 лет, обновив исторический максимум, державшийся с царских времен. По данным руководителя омского гидрометцентра Наталии Криворучко, средние показатели термометров по региону застыли на отметках +21…+24°C, что превысило климатическую норму сразу на 5 градусов.

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Температурные качели и рекорды

В столице региона зной заставил метеорологов переписать архивы — показатели 1915 года теперь официально в прошлом. Пока на севере области, в Тевризе, фиксировали относительную прохладу в +8°C, южные рубежи буквально плавились. На метеостанции в Русской Поляне датчики зафиксировали +36°С в тени. Ситуация осложнялась тем, что даже инциденты на коммунальных магистралях в такой период становятся критическими для населения.

"Мы столкнулись с классической блокирующей антициклональной ситуацией, когда прогретый воздух из Центральной Азии беспрепятственно поступает в Прииртышье. Июль продолжит эту линию: ожидаем превышение нормы на 1,5 градуса. Хотя в середине месяца дожди принесут временную передышку, первая и третья декады пройдут под знаком высокой солнечной активности", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Аграрные риски и дефицит влаги

Неравномерное распределение осадков создало "пороховую бочку" для сельского хозяйства. В ряде районов уже официально зафиксированы атмосферная засуха и суховеи. Существует реальная угроза того, что если пекло задержится, аграрии столкнутся с гибелью посевов из-за иссушения глубоких слоев почвы.

Параметр увлажнения Текущее состояние Запас влаги в пахотном слое 21 мм (на уровне нормы) Метровый слой почвы Дефицит 19 мм к прошлому году Штормовые предупреждения 4 зафиксированных случая в июне

На фоне погодных аномалий меняется и поведение фауны. Отсутствие привычного корма в иссушенных лесах приводит к тому, что хищники ищут пищу у жилья людей, что требует особой бдительности от жителей сельских территорий.

"Состояние полей сейчас вызывает тревогу из-за стремительного испарения влаги. Метровый слой пока держит культуры, но запас прочности тает. Без обильных дождей в середине июля мы рискуем получить почвенную засуху в южных зерновых районах, что напрямую ударит по сборам пшеницы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Прогноз на июль: тропический сценарий

Синоптики готовят омичей к новым испытаниям. После короткой передышки регион ожидает резкое усиление влажности при 30-градусной жаре, что создаст эффект "парника". Такие условия традиционно провоцируют грозы и шквалистый ветер, усугубляя и без того непростую ситуацию с пожарной безопасностью в лесах.

Ответы на популярные вопросы

Когда ждать спада жары?

Временное понижение температуры и дожди прогнозируются во второй декаде июля, однако третья декада месяца снова будет жаркой.

Насколько опасна текущая ситуация для урожая?

Критическим фактором станет третья декада июля; если дождей не будет, возникнет почвенная засуха, уничтожающая корневую систему.

Был ли побит рекорд 1915 года в районах?

Рекорд 1915 года официально перекрыт именно на метеостанции города Омска, став самым теплым в истории наблюдений мегаполиса.

Почему жара сопровождается засухой при наличии дождей?

Осадки в июне выпадали крайне неравномерно и быстро испарялись из-за высокой температуры, не успевая напитать почву.

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