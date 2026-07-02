Труднодоступным местам пришел конец: пензенские инженеры представили робота, который отмоет любую деталь до блеска

Пензенский завод "Мизотти — моторные технологии" запустил в работу роботизированный комплекс для очистки деталей со сложной геометрией. Манипулятор заменяет ручной труд там, где стандартные моечные машины не справляются из-за труднодоступности узлов и выемок. Прототип системы уже протестировали на реальном заказе крупного промышленного предприятия.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот-рука, близкая к человеческой руке

Инженерный цикл: от 3D-модели до пульверизатора

Проект вырос из запроса по очистке конкретного агрегата. Инженеры "Мизотти" сначала воссоздали деталь на 3D-принтере по чертежам заказчика. Это позволило в лабораторных условиях настроить траекторию "руки" робота и подобрать химический состав раствора. Под специфику загрязнений были спроектированы оригинальные форсунки, обеспечивающие нужный угол подачи струи под давлением.

"Инженеры "Моторных технологий" любят сложные задачи. Команда с энтузиазмом восприняла технологический вызов, превратив его в изящное решение. Промышленная очистка деталей становится новым стандартом качества для отечественных производителей", — рассказала в беседе с Pravda. Ru учредитель завода Ольга Изранова.

Программное обеспечение управляет каждым движением манипулятора, меняя интенсивность подачи воды в зависимости от участка. Оператор контролирует процесс через мобильный пульт, что позволяет вносить корректировки на лету без остановки конвейера. Технология вписывается в общий тренд на обновление региональной промышленности, где сейчас активно внедряются меры поддержки рабочих профессий и новых разработок.

Перспективы автоматизации цехов

Внедрение роботов в моечные процессы снижает риск человеческого фактора и травматизма. Пока в Пензе преображают городское пространство и тестируют туристические проекты, местная промышленность берет курс на роботизацию грязных и монотонных работ.

"Автоматизация очистки деталей напрямую влияет на их долговечность. Остатки абразива или стружки в каналах двигателя — это мина замедленного действия. Роботизированная мойка гарантирует стабильный результат, который не зависит от усталости рабочего в конце смены", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Региональные власти стимулируют подобные разработки, понимая их значимость для импортозамещения. Это часть системной работы по укреплению экономики области, куда также входит пересмотр санкций за административные проступки и оптимизация бюджетных трат.

"Подобные инвестиции в технологии окупаются за счет снижения брака на производстве. Для регионального бюджета развитие таких высокотехнологичных площадок — это стабильные налоговые поступления и создание квалифицированных рабочих мест, способных замедлить отток кадров", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Характеристики процесса

Параметр Что меняется Управление Программный код + дистанционный пульт Точность Проникновение в слепые зоны чертежной сложности Подготовка Создание 3D-прототипа перед запуском серии

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужен 3D-принтер при создании автомойки?

Он используется для создания точной копии детали заказчика. На пластиковом прототипе инженеры отрабатывают траекторию робота, чтобы не повредить дорогостоящий оригинал при тестах.

Может ли робот работать с разными моющими жидкостями?

Да, система позволяет подбирать состав раствора под конкретный тип загрязнений: от застарелых масел до металлической пыли.

Насколько сложно перепрограммировать манипулятор?

Робот универсален. При смене типа продукции достаточно загрузить новую программу движений и при необходимости сменить форсунки.

Кто управляет этим комплексом?

Один оператор с пультом управления может контролировать процесс, который ранее требовал усилий целой бригады мойщиков.

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