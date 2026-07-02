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Двугорбые гиганты и муфлоны на прилавке: строгие правила заказника изменили судьбу диких животных

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Красносулинском районе Ростовской области на аукцион выставили редкое поголовье из природного заказника "Горненский". Региональная дирекция особо охраняемых природных территорий планирует реализовать 16 парнокопытных, среди которых два верблюда и 14 муфлонов. Торги организованы на федеральной электронной площадке, где уже опубликованы характеристики каждого лота.

Верблюд смотрит в камеру
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Верблюд смотрит в камеру

Стоимость и условия продажи животных

Самыми дорогими лотами стали двугорбые верблюды-бактрианы 2015 года рождения. Начальная цена за самца составляет 288 тысяч рублей, тогда как самку оценили в 309 тысяч рублей. Потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере около 30 тысяч рублей, а шаг аукциона при наличии конкуренции составит не менее 14 тысяч рублей.

Группу муфлонов разделили на отдельные лоты по возрасту и полу. Самцов разного года рождения (от 2016-го до 2022-го) предлагают приобрести по 64 тысячи рублей за особь. Самки обойдутся дешевле — их начальная стоимость зафиксирована на уровне 53 тысяч рублей. Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные торговой площадки, новые владельцы не смогут использовать животных по своему усмотрению: в договоре прописано обязательство содержать их в качестве биологических активов для дальнейшего выращивания и откорма.

"Продажа излишков поголовья из заказников — стандартная практика регулирования численности, однако покупатель должен заранее оценить затраты на содержание таких специфических видов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Процедура осмотра и сроки проведения торгов

Для тех, кто готов приобрести экзотических копытных, предусмотрена платная услуга дистанционного осмотра — она обойдется в 9,5 тысячи рублей. Это позволяет оценить состояние здоровья и экстерьер животных без личного визита в заказник "Горненский". Подобная цифровизация процессов напоминает современные инфраструктурные изменения в области, где даже страховку от клещей теперь можно оформить за пару минут через цифровые сервисы.

Прием официальных заявок на участие в торгах продлится до 28 июля текущего года. Непосредственно ценовые предложения от участников будут приниматься в период с 31 июля по 1 августа. На фоне общего роста цен, когда в магазинах дорожает даже обычное мясо и говядина, покупка живых верблюдов и муфлонов остается нишевым рынком для специализированных хозяйств и фермеров.

Ответы на популярные вопросы о продаже животных в Ростове

Почему животных продают именно из заказника?

Это связано с необходимостью контроля популяции внутри охраняемой зоны, чтобы избежать перенаселения и дефицита кормовой базы для диких видов.

Можно ли купить верблюда для частного зоопарка?

Да, участие в аукционе открыто для юридических и физических лиц, способных обеспечить надлежащие условия содержания согласно целевому назначению лота.

Что входит в стоимость дистанционного осмотра?

Вероятно, покупателю предоставляется детальный видеоотчет или возможность онлайн-трансляции, подтверждающей фактическое наличие и кондицию животного.

Нужны ли специальные разрешения на перевозку муфлонов?

Перемещение диких животных требует оформления ветеринарных сопроводительных документов и соблюдения правил транспортировки крупного рогатого скота.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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