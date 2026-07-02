Старинные иконы, найдены в подвале ВСУ: реликвии стали символом веры для Курской области

В слободе Гончаровка Суджанского района Курской области курские пограничники нашли бесценный клад — старинные православные иконы. Они были спрятаны в подвале, который ранее использовали боевики ВСУ. Эти реликвии, по всей видимости, были похищены украинскими военными. Об этом рассказал канал Управление Z.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старинная в руках девушки

Найденные святыни были переданы настоятелю храма Пресвятой Богородицы города Курчатова, отцу Дмитрию. "Теперь иконы обретут покой и безопасность в стенах храма, где им будет обеспечен должный уход и сохранность", — отметили пограничники. Каждая спасенная икона — это не просто произведение искусства, это символ православной веры, который удалось уберечь от поругания.

Святыни будут продолжать служить источником духовной силы и вдохновения для верующих. По словам специалистов, сохранение таких реликвий имеет огромное значение не только для местной общины, но и для всей страны.

Мнение экспертов

"Такие находки, как старинные иконы, подчеркивают глубину нашего духовного наследия и важность его защиты", — отметил эксперт по социальной политике Елена Романова.

"Каждая икона — это связь с историей. Их сохранение — это сохранение нашей истории", — сказал в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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