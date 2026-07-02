В Татарстане добыли рекордные 432 миллиарда рублей полезных ископаемых за 5 месяцев 2026 года

В Татарстане по данным Росстата в январе-феврале 2026 года на первом месте в Приволжском федеральном округе добыто полезных ископаемых на сумму 115 миллиардов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Открытый карьер

За первые пять месяцев 2026 года республика достигла впечатляющего показателя в 432 миллиарда рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (404 миллиарда рублей в 2025-м). Примечательно, что в сравнении с предыдущим месяцем (317 миллиардов рублей) рост составил 44%.

Татарстан уверенно лидирует и по добыче черного золота. Эксперты ожидают, что запасы нефти пока остаются достаточными, однако проявляют надежду на открытие новых месторождений, включая трудноизвлекаемую битумную нефть.

"Устойчивый рост добычи полезных ископаемых в Татарстане свидетельствует о правильной стратегии в сфере углеводородов," — сказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по энергетике Артур Волков.

"Изменение стратегии обработки трудноизвлекаемой нефти даст дополнительные возможности для увеличения объемов," — предупредил в беседе с Pravda.Ru аналитик Виктор Смирнов.

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