Нижегородцы против традиционного батона: как современный запрос меняет рынок хлеба в регионе

Хлеб всему голова, а паста — душа обеда. Жители Нижнего Новгорода, похоже, усвоили эту мудрость. Аналитики Россельхозбанка выяснили, что местные жители предпочитают "нестандартные" виды макарон и интересуются "здоровыми" сортами хлеба. Регион при этом остается одним из лидеров по производству хлебобулочных изделий в ПФО.

Фото: unsplash.com by KWON JUNHO is licensed under Free to use under the Unsplash License Багет

Любовь к тальятелле

Нижегородцы, наряду с жителями Самары, Татарстана, Перми и Удмуртии, выделяются любовью к "нестандартным" макаронам. Доля интереса к необычным форматам в этом регионе достигает почти 40%. Чаще всего нижегородцы выбирают тальятелле — лапшу средней ширины. Этот вид макарон занимает около 15% всех запросов на нестандартные форматы. Это заметно выше, чем в большинстве соседних субъектов.

В то время как в соседних регионах вкусы отличаются: например, жители Пензенской области предпочитают феттучини, в Оренбуржье любят крупные трубочки каннеллони, а в Татарстане отдают предпочтение орзо, напоминающим рис. Самым "ржаным" регионом Поволжья остается Мордовия, где черный хлеб популярнее батона.

Здоровые тренды в хлебе

Если говорить о хлебе, то в ПФО традиционно лидирует обычный батон. Однако Нижегородская область, вместе с Самарой, тяготеет к более современным и полезным форматам. Доля интереса к функциональному, бездрожжевому и зерновому хлебу в нашем регионе достигает 10%. Это значительно опережает средние показатели по округу.

Производственные мощности ПФО

Гастрономические предпочтения жителей округа подкреплены мощной производственной базой. По данным за первые четыре месяца 2026 года, предприятия ПФО выпустили 326 тысяч тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения. Это составляет около 21% от всего общероссийского объема.

Нижегородская область стала одним из главных хлебных цехов округа. Наши предприятия произвели около 47 тысяч тонн продукции, обеспечив 14% окружного объема. Следом идут Татарстан и Кировская область с показателями около 41 тысячи тонн каждый. Такое активное развитие инфраструктуры, вероятно, способствует и росту потребления.

В макаронном сегменте ситуация иная. За тот же период в ПФО было произведено 91 тысяча тонн макаронных изделий. Безоговорочным лидером выступает Саратовская область, которая выпустила 59 тысяч тонн продукции. Это больше, чем совокупный объем Северо-Западного, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Нижегородская область в топ-3 производителей макарон не вошла, уступив Мордовии и Оренбургской области.

Прогнозы экспертов

"Итоги первого квартала подтверждают высокую устойчивость производственной базы Приволжья", — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. По его словам, в макаронном сегменте наблюдается высокая концентрация: на три ведущих региона приходится более 80% всего окружного объема, а Саратовская область удерживает статус производителя федерального масштаба. В то же время рынок хлебобулочных изделий отличается более равномерным распределением, причем эксперты зафиксировали заметный производственный прирост именно в Самарской и Нижегородской областях.

"Потребительские предпочтения в части хлебобулочных изделий меняются. Растет спрос на функциональный хлеб, обогащенный витаминами и минералами, а также на изделия из цельнозерновой муки. Это отражает общий тренд на здоровый образ жизни, который набирает обороты и в регионах", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова. Она добавила, что производители, ориентируясь на эти запросы, расширяют ассортимент. У Нижнего Новгорода есть потенциал для дальнейшего роста в этом сегменте.

"Потребление макаронных изделий остается стабильным, однако потребители становятся более избирательными. Им интересны не только классические варианты, но и продукты с добавленной ценностью, например, из твердых сортов пшеницы или с добавлением овощей. Такая динамика требует от производителей постоянного поиска новых решений и вывода на рынок инновационных продуктов", — пояснила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова. Она также отметила, что развитие производственных мощностей, как в Саратовской области, позволяет обеспечивать потребности рынка.

Что еще интересует нижегородцев?

Какие макаронные изделия самые популярные в Нижегородской области?

Аналитики Россельхозбанка отмечают, что жители региона чаще всего интересуются пастой тальятелле. На ее долю приходится около 15% всех запросов на нестандартные форматы макарон.

Какую долю в производстве хлеба в ПФО занимает Нижгородская область?

Предприятия Нижегородской области произвели около 47 тысяч тонн хлебобулочных изделий, что составляет 14% от общеокружного объема. Это делает регион одним из лидеров по производству хлеба в ПФО.

Каковы общие тренды потребления хлебобулочных изделий в Приволжском федеральном округе?

Традиционно в ПФО лидирует обычный батон. Однако наблюдается растущий интерес к функциональным, бездрожжевым и зерновым сортам хлеба, что указывает на стремление потребителей к здоровому питанию.

Какие регионы ПФО лидируют в производстве макаронных изделий?

Саратовская область является безоговорочным лидером по производству макарон в ПФО, с объемом выпуска 59 тысяч тонн. Также значительные объемы выпускают Мордовия и Оренбургская область.

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