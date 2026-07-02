Неповторимое открытие Оренбуржья: древние секреты Нижней Киймы I теперь под охраной государства

Поселение Нижняя Кийма I в Адамовском районе Оренбургской области стало объектом культурного наследия. Это решение было подписано заместителем начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Дмитрием Тухватуллиным 1 июля.

Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологическая находка

Ранее поселение было обозначено как объект археологического наследия, но с внесением в реестр оно получит статус охраняемой памятной территории. Здесь сохранились останки древних построек, захоронений, а также артефакты.

В 2022 году Адамовская археологическая экспедиция провела исследования на этом поселении бронзового века. Проект выполнялся Институтом археологии РАН, Межрегиональным центром археологических исследований и Адамовским районным музеем.

В ходе раскопок были определены границы поселения. Археологи нашли 150 фрагментов глиняной посуды, заготовку для каменного топора и другие орудия труда. Эти находки включают костяные инструменты и артефакты, использовавшиеся для обработки шкур.

По информации Министерства культуры региона, многие находки восходят к алакульской культуре андроновской культурно-исторической общности, датирующейся 17-15 веками до нашей эры. Это подтверждает комплексный характер хозяйственной жизни древних жителей, who занимались скотоводством, обработкой сельскохозяйственной продукции и горнорудными работами.

"Такое открытие позволяет не только расширить наши знания о древнем населении региона, но и служит основой для дальнейших исследований преданий и хозяйственных практик," — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по археологии Андрей Смирнов.

"Создание объекта культурного наследия — непременно позитивный шаг, который может привлечь туристов и ученых, ведь изделия из керамики отражают богатую историю," — сказал в комментарии наш специалист по культурному наследию Ольга Морозова

Сохранение культурного наследия

Статус объекта культурного наследия придаст поселению особую значимость. Это поможет привлечь дополнительные средства для восстановления и сохранения уникальных артефактов, что, в свою очередь, способствует культурному и образовательному развитию региона.

Археологические находки

Находки в Нижней Кийме I несут ценную информацию о быте и жизни людей бронзового века. Археологи получили возможность изучить хозяйственные практики, используя находки в контексте андроновской культуры.

Будущее исследование

Полученный статус призван не только сохранить исторические следы предков, но и развивать интерес к археологии среди молодежи. Экскурсии, лекции и выставки могут сыграть ключевую роль в популяризации археологических исследований.

Ответы на популярные вопросы

Что такое объект культурного наследия?

Это территория или памятник, охраняемый государством за его культурное и историческое значение.

Как проводятся археологические исследования?

Исследования включают раскопки, исследования артефактов и изучение исторического контекста находок.

Кто отвечает за сохранение объектов наследия?

Ответственность лежит на государственных органах охраны культурного наследия и научных учреждениях.

Можно ли посетить раскопки?

Возможно, с учетом программы экскурсионных мероприятий, организуемых муниципальными учреждениями.

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