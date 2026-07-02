Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лунный календарь июля: когда поливать, сеять и обрезать, чтобы растения работали за вас
Мусорный беспредел на Камчатке: нейросети лишили нарушителей возможности остаться в тени
Слезы вашего автомобиля: когда вода в фаре — это пустяк, а когда — путь к дорогому ремонту
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Российский бизнес в панике: новые алгоритмы разрушат привычную схему работы с фрилансом
Массовые проверки ГАИ в июле: расписание рейдов в Москве и регионах
Ароматная магия: растение, которое держит вредителей на безопасном расстоянии
Росстандарт отозвал более 150 000 автомобилей в России за полгода: список проблемных моделей
Высадят на глухом полустанке: может ли РЖД наказать пассажира за лапшу быстрого приготовления

Неповторимое открытие Оренбуржья: древние секреты Нижней Киймы I теперь под охраной государства

Россия » Поволжье » Оренбург

Поселение Нижняя Кийма I в Адамовском районе Оренбургской области стало объектом культурного наследия. Это решение было подписано заместителем начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Дмитрием Тухватуллиным 1 июля.

Археологическая находка
Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологическая находка

Ранее поселение было обозначено как объект археологического наследия, но с внесением в реестр оно получит статус охраняемой памятной территории. Здесь сохранились останки древних построек, захоронений, а также артефакты.

В 2022 году Адамовская археологическая экспедиция провела исследования на этом поселении бронзового века. Проект выполнялся Институтом археологии РАН, Межрегиональным центром археологических исследований и Адамовским районным музеем.

В ходе раскопок были определены границы поселения. Археологи нашли 150 фрагментов глиняной посуды, заготовку для каменного топора и другие орудия труда. Эти находки включают костяные инструменты и артефакты, использовавшиеся для обработки шкур.

По информации Министерства культуры региона, многие находки восходят к алакульской культуре андроновской культурно-исторической общности, датирующейся 17-15 веками до нашей эры. Это подтверждает комплексный характер хозяйственной жизни древних жителей, who занимались скотоводством, обработкой сельскохозяйственной продукции и горнорудными работами.

"Такое открытие позволяет не только расширить наши знания о древнем населении региона, но и служит основой для дальнейших исследований преданий и хозяйственных практик," — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по археологии Андрей Смирнов.

"Создание объекта культурного наследия — непременно позитивный шаг, который может привлечь туристов и ученых, ведь изделия из керамики отражают богатую историю," — сказал в комментарии наш специалист по культурному наследию Ольга Морозова

Сохранение культурного наследия

Статус объекта культурного наследия придаст поселению особую значимость. Это поможет привлечь дополнительные средства для восстановления и сохранения уникальных артефактов, что, в свою очередь, способствует культурному и образовательному развитию региона.

Археологические находки

Находки в Нижней Кийме I несут ценную информацию о быте и жизни людей бронзового века. Археологи получили возможность изучить хозяйственные практики, используя находки в контексте андроновской культуры.

Будущее исследование

Полученный статус призван не только сохранить исторические следы предков, но и развивать интерес к археологии среди молодежи. Экскурсии, лекции и выставки могут сыграть ключевую роль в популяризации археологических исследований.

Ответы на популярные вопросы

Что такое объект культурного наследия?

Это территория или памятник, охраняемый государством за его культурное и историческое значение.

Как проводятся археологические исследования?

Исследования включают раскопки, исследования артефактов и изучение исторического контекста находок.

Кто отвечает за сохранение объектов наследия?

Ответственность лежит на государственных органах охраны культурного наследия и научных учреждениях.

Можно ли посетить раскопки?

Возможно, с учетом программы экскурсионных мероприятий, организуемых муниципальными учреждениями.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по археологии Андрей Смирнов, специалист по культурному наследию Ольга Морозова
Сейчас читают
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Садоводство, цветоводство
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Экономика и бизнес
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Южная Америка
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Массовые проверки ГАИ в июле: расписание рейдов в Москве и регионах
Ароматная магия: растение, которое держит вредителей на безопасном расстоянии
Росстандарт отозвал более 150 000 автомобилей в России за полгода: список проблемных моделей
Высадят на глухом полустанке: может ли РЖД наказать пассажира за лапшу быстрого приготовления
Старинные иконы, найдены в подвале ВСУ: реликвии стали символом веры для Курской области
Фон дер Ляйен лезет на Кавказ: Брюссель выделяет сотни миллионов на покупку влияния
Больше никаких дозаправок: как изменился Tank 300 и почему это уже другой автомобиль
В Татарстане добыли рекордные 432 миллиарда рублей полезных ископаемых за 5 месяцев 2026 года
Покупать или нет? Разбираемся, стоит ли страховаться от некачественного бензина
Невидимые угрозы детского велопутешествия: почему штатные крепления часто не выдерживают нагрузок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.