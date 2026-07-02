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Подпольные цеха в Астрахани выявлены: масштаб теневого промысла потряс даже видавших виды оперативников

Россия » Юг » Астрахань

В Володарском районе Астраханской области силовики накрыли подпольный рыбный цех, работавший в промышленных масштабах. Местный делец вместе с сообщниками организовал производство полного цикла: от нелегальной закупки сырья до глубокой переработки и сбыта. Весь товар шел "мимо кассы" и без единой маркировки, что превращало каждую партию в криминальный груз.

Улов сельди
Фото: Pravda.ru by Беляев Роман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улов сельди

Подпольный конвейер базировался в одном из производственных помещений района. Внутри игнорировались любые санитарные и законодательные регламенты: рыбу хранили и перерабатывали без сопроводительных документов, скрывая информацию от потребителей и контролирующих органов.

Масштабы нелегального улова впечатляют. Из оборота изъято более 116 тонн рыбы, основу которой составили сом, судак и сазан. По оценке экспертов, рыночная стоимость этого "аквариума" превышает 31,4 миллиона рублей. Такие цифры в уголовном кодексе переводят дело в категорию особо крупных.

"Камызякским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Речь идет о производстве, хранении и сбыте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере", — сообщили в следственном управлении СК России по Астраханской области.

Рыбный рынок: правила игры и риски

Незаконный оборот биоресурсов в регионе часто напоминает теневой гипермаркет, где отсутствие этикеток позволяет дельцам экономить на налогах и проверках. Однако для конечного покупателя такая экономия оборачивается лотереей, где на кону стоит безопасность продукции.

Параметр Детали дела
Общий объем изъятого Свыше 116 тонн
Оценочная стоимость Более 31,4 млн рублей
Видовой состав Сом, судак, сазан

Сейчас следствие занято поиском остальных участников цепочки. Оперативники выясняют, кто поставлял сырье в промышленный цех и через какие торговые точки немаркированный судак попадал на прилавки. Учитывая объем конфиската, логистическая сеть могла охватывать не только Астраханскую область, но и соседние регионы.

"Подобные схемы наносят ущерб не только биоресурсам, но и экономике края. Незаконная переработка — это всегда экологические риски и удар по легальным производителям, которые не могут конкурировать в цене с теневым сектором", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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