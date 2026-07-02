В Володарском районе Астраханской области силовики накрыли подпольный рыбный цех, работавший в промышленных масштабах. Местный делец вместе с сообщниками организовал производство полного цикла: от нелегальной закупки сырья до глубокой переработки и сбыта. Весь товар шел "мимо кассы" и без единой маркировки, что превращало каждую партию в криминальный груз.
Подпольный конвейер базировался в одном из производственных помещений района. Внутри игнорировались любые санитарные и законодательные регламенты: рыбу хранили и перерабатывали без сопроводительных документов, скрывая информацию от потребителей и контролирующих органов.
Масштабы нелегального улова впечатляют. Из оборота изъято более 116 тонн рыбы, основу которой составили сом, судак и сазан. По оценке экспертов, рыночная стоимость этого "аквариума" превышает 31,4 миллиона рублей. Такие цифры в уголовном кодексе переводят дело в категорию особо крупных.
"Камызякским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Речь идет о производстве, хранении и сбыте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере", — сообщили в следственном управлении СК России по Астраханской области.
Незаконный оборот биоресурсов в регионе часто напоминает теневой гипермаркет, где отсутствие этикеток позволяет дельцам экономить на налогах и проверках. Однако для конечного покупателя такая экономия оборачивается лотереей, где на кону стоит безопасность продукции.
|Параметр
|Детали дела
|Общий объем изъятого
|Свыше 116 тонн
|Оценочная стоимость
|Более 31,4 млн рублей
|Видовой состав
|Сом, судак, сазан
Сейчас следствие занято поиском остальных участников цепочки. Оперативники выясняют, кто поставлял сырье в промышленный цех и через какие торговые точки немаркированный судак попадал на прилавки. Учитывая объем конфиската, логистическая сеть могла охватывать не только Астраханскую область, но и соседние регионы.
"Подобные схемы наносят ущерб не только биоресурсам, но и экономике края. Незаконная переработка — это всегда экологические риски и удар по легальным производителям, которые не могут конкурировать в цене с теневым сектором", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.