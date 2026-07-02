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Мусорный беспредел на Камчатке: нейросети лишили нарушителей возможности остаться в тени

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

На Камчатке объявили войну "мусорным нелегалам". В Елизовском районе контейнерные площадки начали оснащать интеллектуальными системами видеофиксации. Теперь за теми, кто сваливает старые покрышки, строительный хлам и ветки в обычные баки, присматривает нейросеть.

Уборка придомовой территории: уборочный каток и жители с мешками мусора
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Уборка придомовой территории: уборочный каток и жители с мешками мусора

Алгоритм охоты: как ИИ ловит нарушителей

Система работает в связке с датчиками движения. Как только к площадке подруливает автомобиль, камера переходит в активный режим. Нейросеть мгновенно сканирует госномер и фиксирует сам процесс разгрузки. Если в бак или рядом с ним летит "запрещенка" — стройматериалы или автомобильная резина — данные улетают прямиком в Минприроды.

Первые две недели работы в Елизове показали: уходить в туман получается не у всех. Власти уже зафиксировали 40 инцидентов, по 38 материалам начато административное производство. Чаще всего "авторы" свалки просто выгружают мешки на землю, не донося их до бака, или пытаются избавиться от хлама, который коммунальщики вывозить не обязаны.

"Камеры ведут непрерывную запись парковки и выгрузки, номер автомобиля распознаётся с помощью ИИ. Повторное нарушение может грозить конфискацией транспорта. Работа будет продолжена", — объяснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Юрков.

Цена вопроса: штрафы и конфискация

Карнавала не будет: санкции за мусорный дебош прописаны жестко. Сумма зависит от того, на чем привезли "сюрприз" и попадался ли владелец авто ранее. Для компаний, решивших сэкономить на легальном полигоне, последствия могут стать фатальными для бизнеса.

Нарушение Наказание (для физлиц / юрлиц)
Первый сброс с легкового авто до 15 000 руб. / до 50 000 руб.
Повторно на легковушке до 30 000 руб. / до 100 000 руб. + риск конфискации авто
Сброс с грузовика/спецтехники до 50 000 руб. / до 120 000 руб.
Повторно на грузовике до 200 000 руб. + обязательная конфискация техники

Что нельзя бросать в "пруль" бытовых отходов

Региональные власти напоминают: обычные контейнеры предназначены для бытового сора. Автомобильные шины, ветки деревьев и остатки бетона после ремонта не входят в стандартный тариф. Для их утилизации нужно нанимать спецорганизации, которые имеют лицензию на работу с такими отходами и вывозят их на полигоны.

На Камчатке, где природа — главный актив, за чистотой теперь следят так же строго, как за границей. Камеры "за речкой" в Китае уже давно дисциплинируют граждан, теперь этот опыт внедряют и на восточном форпосте России.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оспорить штраф, если за рулем был не владелец?

Штраф с видеокамеры выписывается на собственника транспортного средства по аналогии с нарушениями ПДД. Доказывать, что за рулем находился другой человек, придется владельцу.

Куда везти старые покрышки легально?

Шины принимают специализированные пункты приема вторсырья и полигоны, имеющие лицензию. Выбрасывать их на контейнерную площадку запрещено законом.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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