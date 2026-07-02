Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кубань взяла туристов в заложники: самолеты не летают, бензин заканчиваются, а поезд стоит как крыло Boeing
Цены кусаются, но очередь стоит: Хайнань стал главным магнитом для россиян
4 часа — и вы в столице Турции: из Петербурга открылось новое авиасообщение
Омские магистрали превратились в ловушки: на федеральных трассах зафиксирован пугающий разрыв трафика
Школьникам подарили шанс в Красноярском крае: неудачники с несданным ОГЭ смогут учиться дальше
Подпольные цеха в Астрахани выявлены: масштаб теневого промысла потряс даже видавших виды оперативников
Россиян пугают тюремным сроком за лишние литры бензина: одно слово в законе обнуляет страшную угрозу
Дрожжевая подкормка для огурцов: как получить урожай без пауз до первых заморозков
Скандал в Мариинске: местная фирма оставила только фундамент и пустые обещания

Венесуэльские землетрясения заставили сейсмологов Камчатки усилить мониторинг тектонической активности

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Пока москвичи рассуждают о высоких материях, у нас на Дальнем Востоке природа сама решает, когда поддать газу. Серия серьезных встрясок в Венесуэле заставила сейсмологов вновь пристально вглядеться в сопки Камчатки. Дальние отголоски — это не прямой "привет" из Латинской Америки, но явный намек на то, что земная кора заскучала.

трещины на дороге после землетрясения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
трещины на дороге после землетрясения

Тектонический дрейф: Южная Америка против Азии

В Венесуэле "рубануло" в зоне контакта двух тяжеловесов — Южноамериканской и Карибской литосферных плит. Это не просто геология, это постоянное движение. Плиты трутся друг о друга, копят напряжение, а потом — карнавала не будет, будет сброс энергии в виде подземных толчков. Для нас "за речкой", в Азии, такие новости всегда повод проверить, как держится наш собственный "пруль" на стоянке.

"Сильные события на другом конце света — это фрагменты одной мозаики. Тряска в Венесуэле не означает, что завтра разбудит Камчатку, но это сигнал внимательнее следить за напряженными участками планеты", — объяснила в интервью Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Почему Камчатка всегда на стрёме

Наш полуостров — это не просто форпост, а одна из самых горячих точек в плане сейсмики. Любая крупная тектоническая активность в мире становится поводом заглянуть в данные приборов. В списке зон, где мониторинг идет в режиме нон-стоп, стабильно значатся Байкал и Приморье. Здесь привыкли, что земля может "дышать", а тайфун или легкая дрожь сопок — лишь часть морского пейзажа.

Сейсмологи не обещают точную дату "финального аккорда", прогнозировать землетрясение по часам пока не умеет никто. Сейчас задача механиков планеты — сопоставлять цифры, ловить аномалии в земной коре и вовремя считывать риски, пока мы спокойно чистим чилим на берегу.

Что говорят датчики и эксперты

Для регионов с жестким климатом и сложным рельефом важно понимать, насколько глубоко уходит эхо от венесуэльских событий. Специалисты анализируют, как меняется поле напряжений. Это как в старом микроавтобусе: если в одном месте застучало, лучше проверить всю подвеску.

Регион внимания Статус активности
Камчатка Высокий фон, постоянный сбор данных
Байкальская зона Анализ рисков разломных смещений

"Мы наблюдаем за аномалиями, которые могут быть связаны с глобальными изменениями климата и сейсмики. На Камчатке такие процессы идут постоянно, это требует совершенствования методов оценки", — добавил климатолог Павел Лебедев.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Экономика и бизнес
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Одна ошибка — и цифровые деньги исчезнут навсегда: это должен знать каждый перед покупкой криптовалюты
Легенда вернулась на дороги: первые автомобили возрожденной Volga уже нашли своих владельцев
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Эту добавку годами пили ради мышц, но оказалось, что она способна усилить главный удар по раку
Старая взлетка Владивостока выходит из спячки: названа цена масштабной трансформации авиационного узла
Платье, бермуды и шелк: что носить в +25°C, чтобы выглядеть как икона стиля
Сотня домов ушла под воду безвозвратно: Дагестан переносит целый поселок на новый участок земли
Якутия увеличила финансирование компенсаций доставки стройматериалов для частных застройщиков в Арктике
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Израиль замахнулся на разрыв с главным спонсором: громкий жест Нетаньяху дорого обойдется стране
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.