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Скандал в Мариинске: местная фирма оставила только фундамент и пустые обещания

Россия » Сибирь » Кемерово

В Мариинске произошел скандал, связанный с мошенничеством в строительстве культурного центра. Руководство местной фирмы, получившее на проект более 63 миллионов рублей, забрало деньги и оставило лишь недостроенный фундамент. Спустя время вместо долгожданного центра культуры горожане увидели лишь обман.

Рабочие на стройке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие на стройке

По информации пресс-центра судов Кемеровской области, директор и его помощник осуждены за хищение бюджетных средств. Они набрали авансовых платежей, обещая администрации грандиозный проект, но фактически растратили выделенные средства.

«Подсудимые совершили хищение бюджетных средств администрации Мариинского муниципального округа на сумму более 63 миллионов рублей», — уточнил источник.

В результате криминального расследования оба фигуранта получили по 4 года лишения свободы и крупные штрафы. Каждому из них придется вернуть почти 50 миллионов рублей в городскую казну.

О ситуации в городе прокомментировала эксперт по муниципальному управлению Светлана Фёдорова: "Мошенничество в строительстве — это страшная проблема, которая подрывает доверие населения к власти. Необходимо более строгое контролирование за расходами бюджетных средств и их целевым использованием", — сказала она.

Аналогично выразила свое мнение Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре: "Необходимо привлекать более надежные подрядные организации и проводить тщательный мониторинг на всех этапах строительства. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем", — добавила она.

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Экспертная проверка: Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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