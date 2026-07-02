Старая взлетка Владивостока выходит из спячки: названа цена масштабной трансформации авиационного узла

Во Владивостоке решили смахнуть пыль со старой взлетки в Кневичах. Аэропорт выставил на аукцион разработку документации для реанимации второй искусственной полосы. Цена вопроса за бумажную работу — 392,5 млн рублей. Для тех, кто помнит город до "большого рывка" 2012 года: эта полоса служила верой и правдой с 1985-го, пока к саммиту АТЭС не закатали новую магистраль, а старую не отправили в запас по техническому состоянию.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина читает операционный чек-лист в кабине на фоне самолета

План работ и пять этапов стройки

Подрядчику, который рискнет зайти на объект, дают 360 дней. За год нужно спроектировать не просто полотно, а целую экосистему. В планах — капитальное обновление рулежных дорожек, замена радиотехнического "железа" и метеооборудования. Старый диспетчерский пункт № 2 пойдет под снос, уступив место новым технологиям.

Важный нюанс: Кневичи — это аэродром совместного базирования. Моряки и "гражданские" живут бок о бок, поэтому в проект придется заложить перенос систем посадки Минобороны и оборудования Госкорпорации по ОрВД. Также нужно проложить новые дороги для спецтрафика и поставить современные трансформаторные подстанции с очистными сооружениями.

Кто платит за "банкет"

Схема финансирования разделена. Проектирование аэропорт вытягивает сам, из своего кармана. А вот на саму стройку надеются получить федеральные вливания по программе развития опорной сети аэропортов. Потолок сметной стоимости будущей реконструкции уже определен — 15,94 млрд рублей.

"Реконструкция региональных узловых аэропортов критически важна для связности территорий. Особенно на Дальнем Востоке, где инвестиции в инфраструктуру напрямую влияют на приток частного капитала и мобильность населения", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Зачем аэропорту вторая полоса

Для Владивостока это не вопрос престижа, а выживание логистики. Действующей "взлетке" скоро потребуется капитальный ремонт. Чтобы город не ушел в авиационную самоизоляцию и мог принимать тяжелые дальнемагистральные борты, нужна рабочая альтернатива. Если проект одобрят к лету 2027-го, то спецтехника выйдет на поле в 2028–2030 годах.

Этап Сроки и стоимость Проектирование 392,5 млн руб. (до 2027 г.) Строительство 15,94 млрд руб. (2028-2030 гг.)

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