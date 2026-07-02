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От 6 до 20 тысяч рублей: названы регионы с самой доступной и самой дорогой продуктовой корзиной

Россия

Продуктовая инфляция в России за первые месяцы 2026 года составила 3,99% — именно на столько увеличилась стоимость минимального месячного набора из 33 базовых товаров. По данным ассоциации "Руспродсоюз", в продуктовую корзину входят мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы и овощи. Динамика цен крайне неоднородна: пока в одних регионах яйца и колбаса дешевеют, общая стоимость жизни продолжает расти за счет логистических и сезонных факторов.

Покупки в магазине
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупки в магазине

География цен: от Чукотки до Мордовии

Разрыв в стоимости продуктов между субъектами страны оказался колоссальным и превысил 14 тысяч рублей. Традиционным лидером по дороговизне остается Чукотка, где за минимальный набор продуктов приходится отдавать 20 432 рубля. На Камчатке аналогичная корзина обходится в 13 397 рублей. Высокие ценники в этих регионах обусловлены сложностью северного завоза и транспортной удаленностью.

"Рост стоимости корзины на 4% за короткий период отражает не только инфляционные ожидания, но и реальное удорожание логистических цепочек. Для северных территорий каждый лишний километр пути закладывается в конечную цену хлеба и молока, в то время как аграрные регионы удерживают планку за счет собственного производства", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На противоположном полюсе рейтинга доступности находятся Мордовия и Саратовская область — здесь продуктовый минимум стоит 6 280 и 6 475 рублей соответственно. Столичные регионы держатся в "золотой середине": москвичи тратят на базовый набор 9 244 рубля, петербуржцы — чуть более 9 000 рублей. При этом в Татарстане и Омской области, где бизнес сталкивается с топливными аномалиями, цены на еду остаются одними из самых низких в стране — в пределах 6,7 тысячи рублей.

Регион Стоимость корзины (руб.)
Чукотский АО 20 432,3
Москва 9 244,0
Калининградская обл. 9 075,3
Мордовия 6 280,6

Мнения аналитиков: причины и прогнозы

Эксперты отмечают, что на итоговую сумму в чеке влияют не только цены на зерно или мясо, но и косвенные расходы производителей. Например, ситуация на дорогах и стоимость ГСМ напрямую диктуют розничные цены. Водители отмечают, что сейчас даже трасса М-4 превратилась в лотерею из-за скачков стоимости топлива, что неизбежно отразится на стоимости доставки продуктов в южные регионы.

"Увеличение стоимости корзины напрямую связано с издержками на хранение и транспортировку. Если в аграрном секторе цены на сырье могут быть стабильными, то обслуживание складов и логистика дорожают. Это бьет по карману прежде всего социально незащищенных слоев населения в дотационных регионах", — разъяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для сравнения: в конце 2025 года в Пензенской области аналогичный набор стоил 6 107 рублей. Текущий рост почти в 4% за столь короткий срок заставляет власти внимательнее следить за ценниками в магазинах, особенно в Арктической зоне, где субсидирование логистики становится вопросом выживания не только строительной, но и продовольственной отрасли.

Ответы на популярные вопросы

Что входит в минимальную корзину?

Список состоит из 33 наименований, включая хлеб, крупы, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, сахар и овощи из "борщевого набора".

Почему разница между регионами достигает трех раз?

Основной вклад в цену вносят сложности доставки в удаленные районы (Чукотка, Камчатка) и наличие собственного агропроизводства в центральной России.

Как изменилась цена по сравнению с прошлым годом?

С начала 2026 года рост составил 3,99%. Для сравнения, средняя цена в дешевых регионах в конце 2025 года была на уровне 6100 рублей.

Влияет ли стоимость бензина на цену хлеба?

Да, транспортная составляющая в цене продуктов питания может достигать 15-20%, поэтому подорожание топлива всегда тянет за собой продовольственную инфляцию.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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