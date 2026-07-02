Новосинеглазово наконец-то выбралось из транспортного тупика. 2 июля в южной части Челябинска в техническом режиме запустили движение по новому путепроводу. Теперь жителям микрорайона больше не нужно сверять свои планы с расписанием товарных составов.
Объект построили за два года. Это двухполосный мост длиной 90 метров, который выстроил прямой маршрут над рельсами. Раньше здесь работал только одноуровневый переезд: шлагбаум мог закрыться в любой момент, собирая хвосты из сотен машин. Проблему не могли решить больше семи лет, пока в 2024 году на площадку не зашел "Уралмостострой".
"Мы подошли к задаче комплексно: сначала обновили улицу Челябинскую и дороги внутри поселка, а теперь убрали главный затор. Теперь жителям не нужно ждать прохода поездов, это кардинально меняет логистику района", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Сейчас на объекте завершают последние штрихи. Временную дорогу, которая служила объездом во время стройки, скоро демонтируют. Подрядчик обещает навести лоск: установить освещение, проложить тротуары для пешеходов и засеять газоны. Технический запуск уже позволил перенаправить основной трафик на путепровод, разгрузив узкий переезд.
|Параметр
|Характеристики моста
|Протяженность
|Около 90 метров
|Пропускная способность
|2 полосы движения
|Срок строительства
|2024 — 2026 гг.
Для Новосинеглазово запуск моста сравним с открытием новой артерии. Если раньше район зависел от "ритмов" железной дороги, то сейчас связь с центром города стала бесперебойной. Губернатор Алексей Текслер, инспектировавший объект, подчеркнул, что этот проект — часть большой программы по ликвидации "бутылочных горлышек" в транспортной сети Челябинска.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.