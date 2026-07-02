Многолетний затор исчез за один день: в Челябинске открыли мост, разгрузивший целый район

Новосинеглазово наконец-то выбралось из транспортного тупика. 2 июля в южной части Челябинска в техническом режиме запустили движение по новому путепроводу. Теперь жителям микрорайона больше не нужно сверять свои планы с расписанием товарных составов.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области is licensed under public domain Мост в Новосинеглазово

Объект построили за два года. Это двухполосный мост длиной 90 метров, который выстроил прямой маршрут над рельсами. Раньше здесь работал только одноуровневый переезд: шлагбаум мог закрыться в любой момент, собирая хвосты из сотен машин. Проблему не могли решить больше семи лет, пока в 2024 году на площадку не зашел "Уралмостострой".

"Мы подошли к задаче комплексно: сначала обновили улицу Челябинскую и дороги внутри поселка, а теперь убрали главный затор. Теперь жителям не нужно ждать прохода поездов, это кардинально меняет логистику района", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сейчас на объекте завершают последние штрихи. Временную дорогу, которая служила объездом во время стройки, скоро демонтируют. Подрядчик обещает навести лоск: установить освещение, проложить тротуары для пешеходов и засеять газоны. Технический запуск уже позволил перенаправить основной трафик на путепровод, разгрузив узкий переезд.

Параметр Характеристики моста Протяженность Около 90 метров Пропускная способность 2 полосы движения Срок строительства 2024 — 2026 гг.

Для Новосинеглазово запуск моста сравним с открытием новой артерии. Если раньше район зависел от "ритмов" железной дороги, то сейчас связь с центром города стала бесперебойной. Губернатор Алексей Текслер, инспектировавший объект, подчеркнул, что этот проект — часть большой программы по ликвидации "бутылочных горлышек" в транспортной сети Челябинска.

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