Власти Дагестана приступили к проектированию нового поселка в Дахадаевском районе для жителей, лишившихся крова после разгула стихии. Масштабные паводки и оползни превратили 100 частных домов в руины, еще 43 здания получили критические повреждения. Вместо точечного ремонта в опасной зоне принято решение о полной передислокации жилого сектора на безопасный плацдарм.
Прием документов на выплаты компенсаций стартует 6 июля. Пока пострадавшие собирают бумаги, инженеры и геологи готовят строительную площадку. Главная задача — "приземлить" новый микрорайон на надежный грунт и оперативно подвести инженерные артерии: газ, свет и воду.
"Для таких проектов жизненно важна детальная экспертиза грунтов. Мы имеем дело с подвижными ландшафтами, поэтому закладка фундамента нового поселка возможна только после того, как ученые из Института геологии ДНЦ РАН подтвердят стабильность участка. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности на десятилетия вперед", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Рабочая группа, в которую вошли министры и технические специалисты, провела аудит пострадавших территорий. Главная проблема — скрытые повреждения. Администрация района начинает повторное обследование жилого фонда, чтобы в списки на господдержку попали все домовладельцы, чье жилье дало трещины после смещения почвы.
Параллельно решается вопрос с коммунальным каркасом района. Потоки воды серьезно повредили магистральный водовод. Чтобы восстановить подачу ресурса, власти подготовили проектно-сметную документацию и получили "добро" госэкспертизы. Объект уже внесли в список на федеральное финансирование.
"Восстановление инфраструктуры в таких районах — всегда проверка регионального бюджета на прочность. Включение водовода в федеральную заявку снимает часть нагрузки с казны Дагестана, позволяя распределить внутренние резервы на прямую помощь людям и социальные выплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр
|Текущий статус
|Жилье под снос
|100 домов утрачены полностью
|Компенсации
|Старт приема заявок с 6 июля
|Водоснабжение
|Проект прошел экспертизу, ждет финансирования
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.