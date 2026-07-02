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Сотня домов ушла под воду безвозвратно: Дагестан переносит целый поселок на новый участок земли

Россия » Юг » Махачкала

Власти Дагестана приступили к проектированию нового поселка в Дахадаевском районе для жителей, лишившихся крова после разгула стихии. Масштабные паводки и оползни превратили 100 частных домов в руины, еще 43 здания получили критические повреждения. Вместо точечного ремонта в опасной зоне принято решение о полной передислокации жилого сектора на безопасный плацдарм.

Стихия перекроила карту района: власти Дагестана закладывают новый микрорайон вместо разрушенных домов
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стихия перекроила карту района: власти Дагестана закладывают новый микрорайон вместо разрушенных домов

Прием документов на выплаты компенсаций стартует 6 июля. Пока пострадавшие собирают бумаги, инженеры и геологи готовят строительную площадку. Главная задача — "приземлить" новый микрорайон на надежный грунт и оперативно подвести инженерные артерии: газ, свет и воду.

"Для таких проектов жизненно важна детальная экспертиза грунтов. Мы имеем дело с подвижными ландшафтами, поэтому закладка фундамента нового поселка возможна только после того, как ученые из Института геологии ДНЦ РАН подтвердят стабильность участка. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности на десятилетия вперед", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ревизия и инфраструктурный ремонт

Рабочая группа, в которую вошли министры и технические специалисты, провела аудит пострадавших территорий. Главная проблема — скрытые повреждения. Администрация района начинает повторное обследование жилого фонда, чтобы в списки на господдержку попали все домовладельцы, чье жилье дало трещины после смещения почвы.

Параллельно решается вопрос с коммунальным каркасом района. Потоки воды серьезно повредили магистральный водовод. Чтобы восстановить подачу ресурса, власти подготовили проектно-сметную документацию и получили "добро" госэкспертизы. Объект уже внесли в список на федеральное финансирование.

"Восстановление инфраструктуры в таких районах — всегда проверка регионального бюджета на прочность. Включение водовода в федеральную заявку снимает часть нагрузки с казны Дагестана, позволяя распределить внутренние резервы на прямую помощь людям и социальные выплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Текущий статус
Жилье под снос 100 домов утрачены полностью
Компенсации Старт приема заявок с 6 июля
Водоснабжение Проект прошел экспертизу, ждет финансирования

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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