Яйца и колбаса пошли на спад, а лук с морковью держат оборону: рынок Волгограда начал жить двумя темпами

В Волгоградской области стартовал сбор раннего урожая: аграрии уже отправили на склады и прилавки более 50 тысяч тонн овощей. Однако рыночные весы пока не спешат склоняться в пользу потребителя. Несмотря на приток свежей продукции, ценники в торговых сетях реагируют на пополнение запасов крайне избирательно.

Статистика за последнюю неделю июня показывает, что сельхозпродукция ведет себя как капризный механизм: одни детали дешевеют, другие — резко прибавляют в цене. Весомее всего вниз ушли котировки на огурцы — сразу на 11,4%. Помидоры потеряли 3,5%, а яблоки стали доступнее на 4,4%.

"Первые партии овощей открытого грунта всегда вызывают локальный ценовой штиль, но это не означает разворота всего рынка. Себестоимость выращивания ранних культур остается высокой из-за затрат на удобрения, ГСМ и рабочую силу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Борщевой набор идет в рост

Традиционный состав "борщевого набора" пока игнорирует сезонные тренды. Корнеплоды и лук продолжают дорожать, не дожидаясь массового выхода техники в поля. Динамика цен в этой категории выглядит специфично:

Продукт Рост цены Свекла +6,7% Морковь +5,4% Лук репчатый +4,2% Картофель +3,3%

За пределами овощного отдела волатильность ниже. Заметно подорожали маргарин (+1,9%) и вареная колбаса (+1,7%). На остальной продовольственной полке установилось относительное затишье с легким трендом на понижение.

Экономия в бакалее

Более выгодными для покупателей стали полки с яйцами (минус 5,9%) и мясной гастрономией. Полукопченые колбасы упали в цене на 3,9%. Пшеничная мука скинула 2,8%, немного подешевели макароны, рис и пшено. Молочный отдел также демонстрирует плавный спуск: сметана и масло стали дешевле на 1,1-1,6%.

Текущая ситуация напоминает сложную настройку конвейера: пока южные овощи не наполнили рынок массово, ритейл балансирует между старыми запасами и дорогими новинками. Дальнейшее движение цен будет зависеть от объемов отгрузки урожая в июле.

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