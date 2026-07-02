Владимирская область попала в неприятный список регионов с избыточным запасом медикаментов. По данным Росздравнадзора, на местных складах скопилось сердечно-сосудистых препаратов на три года вперед. Проблема в том, что лекарства с таким жизненным циклом — большая редкость. Пока коробки пылятся на стеллажах, сроки годности тают, а пациенты не могут получить необходимое лечение.
В ходе проверки нацпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" выяснилось, что область накопила остатки, превышающие 36 месяцев потребления. Вместе с Владимирским регионом в "красную зону" попали Челябинская и Ульяновская области, а также новые территории. Для бюджета это означает прямые убытки: значительную часть партий придется утилизировать.
Местные медики указывают на разрыв между реальными потребностями жителей и бюрократическими схемами закупок. Инвентаризация в марте уже показывала тревожные цифры: 45 тысяч упаковок льготных средств лежали в больницах без движения. Это указывает на отсутствие прозрачного контроля за тем, что именно и в каких количествах нужно конкретным пациентам.
|Параметр
|Текущая ситуация
|Объем запасов
|Свыше 36 месяцев (3 года)
|Отсроченные рецепты
|Более 16 тысяч штук
|Доля в списаниях по РФ
|Каждая шестая упаковка в стране
Парадокс ситуации в том, что при полных складах люди продолжают ждать. На заседании оперштаба Минздрава РФ озвучили цифру в 16 тысяч отсроченных рецептов в регионе. Это бумаги, по которым лекарства назначены, но не выданы. Ранее местные чиновники заверяли федеральный центр, что таких задержек в области не существует.
"Дефект планирования и отсутствие жесткого мониторинга ведут к неэффективным расходам. Когда региональный бюджет тратит средства на товары, которые заведомо уйдут под нож из-за сроков годности, это бьет по всей социальной устойчивости субъекта", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Скорость выдачи ограничена количеством выписанных рецептов и скоростью логистики до конечных аптек в районах.
Федеральные ведомства потребовали от руководства регионального минздрава взять ситуацию под личный контроль для исправления ошибок планирования.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.