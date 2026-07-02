Склады трещат от избытка, а рецепты копятся: во Владимирской области лекарства застряли между полкой и пациентом

Владимирская область попала в неприятный список регионов с избыточным запасом медикаментов. По данным Росздравнадзора, на местных складах скопилось сердечно-сосудистых препаратов на три года вперед. Проблема в том, что лекарства с таким жизненным циклом — большая редкость. Пока коробки пылятся на стеллажах, сроки годности тают, а пациенты не могут получить необходимое лечение.

Фото: pixabay.com by F1Digitals is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Блистер с таблетками

Мертвый груз на складах

В ходе проверки нацпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" выяснилось, что область накопила остатки, превышающие 36 месяцев потребления. Вместе с Владимирским регионом в "красную зону" попали Челябинская и Ульяновская области, а также новые территории. Для бюджета это означает прямые убытки: значительную часть партий придется утилизировать.

Системные сбои планирования

Местные медики указывают на разрыв между реальными потребностями жителей и бюрократическими схемами закупок. Инвентаризация в марте уже показывала тревожные цифры: 45 тысяч упаковок льготных средств лежали в больницах без движения. Это указывает на отсутствие прозрачного контроля за тем, что именно и в каких количествах нужно конкретным пациентам.

Параметр Текущая ситуация Объем запасов Свыше 36 месяцев (3 года) Отсроченные рецепты Более 16 тысяч штук Доля в списаниях по РФ Каждая шестая упаковка в стране

Рецепты в режиме ожидания

Парадокс ситуации в том, что при полных складах люди продолжают ждать. На заседании оперштаба Минздрава РФ озвучили цифру в 16 тысяч отсроченных рецептов в регионе. Это бумаги, по которым лекарства назначены, но не выданы. Ранее местные чиновники заверяли федеральный центр, что таких задержек в области не существует.

"Дефект планирования и отсутствие жесткого мониторинга ведут к неэффективным расходам. Когда региональный бюджет тратит средства на товары, которые заведомо уйдут под нож из-за сроков годности, это бьет по всей социальной устойчивости субъекта", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему лекарства нельзя раздать быстрее?

Скорость выдачи ограничена количеством выписанных рецептов и скоростью логистики до конечных аптек в районах.

Кто несет ответственность за перерасход?

Федеральные ведомства потребовали от руководства регионального минздрава взять ситуацию под личный контроль для исправления ошибок планирования.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист региональный экономист Валерий Козлов