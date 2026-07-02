Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Информационный хаос и мозг: как перегрузка данных разрушает рациональное мышление
Яйца и колбаса пошли на спад, а лук с морковью держат оборону: рынок Волгограда начал жить двумя темпами
Кострище, кино и бассейн: почему дачи стали выглядеть как элитные загородные клубы
Вредные сосиски оказались мифом: смена способа приготовления превратит их в полезный продукт
Капсула времени раскрылась спустя 40 миллионов лет: в Калининградской области нашли уникальный янтарь
Кислотный удар по эмали: 7 ошибок, которые разрушают зубы каждый день
Маятник не дошёл до края: цветные металлы остановили падение, но вопросов стало больше
Готовьтесь к пересадкам, томичи: движение троллейбусов №2, 6 и 7 ограничат из-за коммунальщиков
Аптечные блистеры как инструмент порядка: декор, хранение и ремонт без затрат

Склады трещат от избытка, а рецепты копятся: во Владимирской области лекарства застряли между полкой и пациентом

Россия » Центр » Владимир

Владимирская область попала в неприятный список регионов с избыточным запасом медикаментов. По данным Росздравнадзора, на местных складах скопилось сердечно-сосудистых препаратов на три года вперед. Проблема в том, что лекарства с таким жизненным циклом — большая редкость. Пока коробки пылятся на стеллажах, сроки годности тают, а пациенты не могут получить необходимое лечение.

Блистер с таблетками
Фото: pixabay.com by F1Digitals is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Блистер с таблетками

Мертвый груз на складах

В ходе проверки нацпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" выяснилось, что область накопила остатки, превышающие 36 месяцев потребления. Вместе с Владимирским регионом в "красную зону" попали Челябинская и Ульяновская области, а также новые территории. Для бюджета это означает прямые убытки: значительную часть партий придется утилизировать.

Системные сбои планирования

Местные медики указывают на разрыв между реальными потребностями жителей и бюрократическими схемами закупок. Инвентаризация в марте уже показывала тревожные цифры: 45 тысяч упаковок льготных средств лежали в больницах без движения. Это указывает на отсутствие прозрачного контроля за тем, что именно и в каких количествах нужно конкретным пациентам.

Параметр Текущая ситуация
Объем запасов Свыше 36 месяцев (3 года)
Отсроченные рецепты Более 16 тысяч штук
Доля в списаниях по РФ Каждая шестая упаковка в стране

Рецепты в режиме ожидания

Парадокс ситуации в том, что при полных складах люди продолжают ждать. На заседании оперштаба Минздрава РФ озвучили цифру в 16 тысяч отсроченных рецептов в регионе. Это бумаги, по которым лекарства назначены, но не выданы. Ранее местные чиновники заверяли федеральный центр, что таких задержек в области не существует.

"Дефект планирования и отсутствие жесткого мониторинга ведут к неэффективным расходам. Когда региональный бюджет тратит средства на товары, которые заведомо уйдут под нож из-за сроков годности, это бьет по всей социальной устойчивости субъекта", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему лекарства нельзя раздать быстрее?

Скорость выдачи ограничена количеством выписанных рецептов и скоростью логистики до конечных аптек в районах.

Кто несет ответственность за перерасход?

Федеральные ведомства потребовали от руководства регионального минздрава взять ситуацию под личный контроль для исправления ошибок планирования.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Военные новости
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Аптечные блистеры как инструмент порядка: декор, хранение и ремонт без затрат
Добавьте это в шампунь — и волосы станут как после дорогого ухода уже за одно мытьё
Пустые емкости китайских заводов ждали своего часа: дешевая нефть с Ближнего Востока пошла в дело
Внутри нас тикают сразу 11 часов: новый анализ крови покажет, какой орган стареет быстрее остальных
Тамбовская область едет по самому дорогому маршруту: почему цены на бензин здесь одни из самых высоких в ЦФО
Трасса М-4 в Ростовской области превратилась в лотерею для водителей: одни заправки пусты, на других цена бьет рекорды
Утро в стиле гурман: необычные сырники, которые захочется повторить
Когнитивная катастрофа начинается в животе: обнародована связь метаболизма и деменции
Нефтяная подушка безопасности лопнула: США потеряли доступ к четверти стратегических запасов
Мука подорожала едва заметно, а хлеб взлетел в цене: Тува ищет виновника в баках бензовозов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.