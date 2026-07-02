На Приморском карьере в Калининградской области обнаружили редкий янтарный самородок весом более полутора килограммов. Находка получила имя "Юбиляр". Камень примечателен уникальным строением: внутри матового медового центра скрыта "капсула времени" возрастом 40 миллионов лет, покрытая слоем прозрачной смолы с насекомыми и корой древних деревьев.
Специалисты Янтарного комбината объясняют слоистую структуру камня естественным процессом: десятки миллионов лет назад смола постепенно заполняла дупло сосны. Сначала сформировалось плотное непрозрачное ядро, а затем его "запечатал" свежий поток смолы, в котором застыли фрагменты лесной экосистемы.
"Для таких находок важна не только масса, но и целостность. В данном случае мы видим идеальную структуру, которая может стать центральным экспонатом любой коллекции. Сохранность инклюзов — насекомых внутри — повышает научную ценность объекта в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В промышленном масштабе такие гиганты — случайность. За весь прошлый год горняки добыли лишь 13 камней веса "плюс-сайз". "Юбиляр" стал первым тяжеловесом в текущем сезоне.
Судьбу самородка решит экспертная комиссия. Большая часть таких экземпляров передается в музейный фонд, однако наиболее коммерчески привлекательные лоты выставляются на ежегодный аукцион.
"Редкие самородки — это штучный инвестиционный товар. Спрос на них со стороны частных коллекционеров из Азии и Европы стабильно высок. Если в прошлом году камень весом 2 кг подорожал в ходе торгов почти вдвое, то 'Юбиляр' со своей уникальной 'двойной' структурой имеет все шансы обновить ценовые рекорды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр
|Значение "Юбиляра"
|Вес
|1550 граммов
|Тип структуры
|Сдвоенный (непрозрачное ядро и прозрачная оболочка)
|Особенности
|Наличие инклюзов (древняя кора, насекомые)
Только если камень будет выставлен на официальный аукцион Янтарного комбината. Большинство подобных находок оседает в государственных музеях.
Это редкость. В среднем за год добывают от 10 до 15 таких экземпляров при общем объеме добычи в сотни тонн.
Да, наличие доисторических насекомых или растений в прозрачном слое значительно повышает коллекционную и научную ценность янтаря.
После экспертизы "Юбиляр", вероятнее всего, будет выставлен в выставочном зале Янтарного комбината в поселке Янтарный.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.