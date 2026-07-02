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Капсула времени раскрылась спустя 40 миллионов лет: в Калининградской области нашли уникальный янтарь

Россия » Северо-Запад » Калининград

На Приморском карьере в Калининградской области обнаружили редкий янтарный самородок весом более полутора килограммов. Находка получила имя "Юбиляр". Камень примечателен уникальным строением: внутри матового медового центра скрыта "капсула времени" возрастом 40 миллионов лет, покрытая слоем прозрачной смолы с насекомыми и корой древних деревьев.

Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград

Анатомия ископаемого гиганта

Специалисты Янтарного комбината объясняют слоистую структуру камня естественным процессом: десятки миллионов лет назад смола постепенно заполняла дупло сосны. Сначала сформировалось плотное непрозрачное ядро, а затем его "запечатал" свежий поток смолы, в котором застыли фрагменты лесной экосистемы. 

"Для таких находок важна не только масса, но и целостность. В данном случае мы видим идеальную структуру, которая может стать центральным экспонатом любой коллекции. Сохранность инклюзов — насекомых внутри — повышает научную ценность объекта в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

В промышленном масштабе такие гиганты — случайность. За весь прошлый год горняки добыли лишь 13 камней веса "плюс-сайз". "Юбиляр" стал первым тяжеловесом в текущем сезоне. 

Экономика балтийских самородков

Судьбу самородка решит экспертная комиссия. Большая часть таких экземпляров передается в музейный фонд, однако наиболее коммерчески привлекательные лоты выставляются на ежегодный аукцион. 

"Редкие самородки — это штучный инвестиционный товар. Спрос на них со стороны частных коллекционеров из Азии и Европы стабильно высок. Если в прошлом году камень весом 2 кг подорожал в ходе торгов почти вдвое, то 'Юбиляр' со своей уникальной 'двойной' структурой имеет все шансы обновить ценовые рекорды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Значение "Юбиляра"
Вес 1550 граммов
Тип структуры Сдвоенный (непрозрачное ядро и прозрачная оболочка)
Особенности Наличие инклюзов (древняя кора, насекомые)

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купить "Юбиляр" частному лицу?

Только если камень будет выставлен на официальный аукцион Янтарного комбината. Большинство подобных находок оседает в государственных музеях.

Как часто находят камни весом более 1 кг?

Это редкость. В среднем за год добывают от 10 до 15 таких экземпляров при общем объеме добычи в сотни тонн.

Влияют ли инклюзы на стоимость?

Да, наличие доисторических насекомых или растений в прозрачном слое значительно повышает коллекционную и научную ценность янтаря.

Где можно увидеть этот самородок?

После экспертизы "Юбиляр", вероятнее всего, будет выставлен в выставочном зале Янтарного комбината в поселке Янтарный.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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