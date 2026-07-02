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Трасса М-4 в Ростовской области превратилась в лотерею для водителей: одни заправки пусты, на других цена бьет рекорды

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Южный транзит столкнулся с дефицитом снабжения. Федеральная трасса М-4 "Дон" в Ростовской области демонстрирует сбои в работе топливной инфраструктуры. Водители фиксируют закрытие сетевых АЗС и истощение резервуаров к полудню. Логистический рывок на юг замедляется из-за сухого пистолета на ключевых узлах магистрали.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

Топливный голод на трассе М-4

Система распределения нефтепродуктов в регионе работает рывками. Заправки "Лукойл", "Роснефть" и "Газпром" в районах Лиховской, Гуково и Шахт уходят в офлайн без предупреждения. Официально — пересменка или ремонт. Реально — отсутствие ресурса. Ритм сбивается: утром АЗС открываются, но к 14:00 запасы иссякают, и станции выставляют конусы. Это перегрев инфраструктуры, не справляющейся с пиковым летним трафиком.

"Это классический сбой логистических цепочек. Когда спрос прыгает из-за транзита, а администрирование поставок остается в рамках старых лимитов, система захлебывается. Мы видим не физический дефицит нефти, а неспособность платформы доставки переварить поток", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Водители вынуждены играть в "топливную рулетку". Те, кто успевает заправиться до обеда, тратят 10-15 минут. Опоздавшие утыкаются в закрытые шлагбаумы под Аксаем и Новочеркасском. На мелких станциях ситуация еще острее: там бензин отпускают выборочно, часто игнорируя корпоративные карты и принимая только наличные. Это признак серого рынка, реагирующего на нехватку предложения.

Ценовая аномалия: литр за 140 рублей

Рынок мгновенно утилизирует дефицит через ценник. Росстат транслирует спокойствие: АИ-95 стоит 76,27 рубля. Однако реальность Батайска и Сальска диктует иные правила игры. В Аксайском районе стоимость литра взлетала до 140 рублей. Это не инфляция, это налог на мобильность в условиях инфраструктурного провала. Инвестиционный климат на трассе охлаждается вместе с пустыми баками туристов.

Тип топлива Реальная цена на частных АЗС (пиковая)
Бензин АИ-95 от 100 до 140 рублей
Бензин АИ-98+ до 150 рублей (при наличии)

Регулятор обязан вмешаться, чтобы остудить рынок. Пока же водители сообщают, что соседние регионы — Воронежская и Саратовская области — находятся в еще более глубоком кризисе. Закрытые "Лукойлы" там стали нормой. Ростовская область пока держится за счет диверсификации поставщиков, но это хрупкое равновесие на грани коллапса всей южной логистической ветки.

"Ситуация с ценами на АЗС Батайска — это повод для проверок ФАС. Мы видим признаки необоснованного завышения прибыли на фоне ажиотажа. Факты фиксации цены в 140 рублей должны стать основой для административных дел против владельцев АЗС", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о дефиците бензина

Где именно на М-4 в Ростовской области закрыты заправки?

Проблемы фиксируют в Аксайском районе, под Новочеркасском (Teboil), в районе Лиховской ("Лукойл"), а также возле Шахт и Гуково ("Роснефть"). Между Ростовом и Батайском закрыты "Эксон Ойл" и Shell.

Почему АЗС не работают при наличии бензина?

Станции могут ограничивать пролив топлива, чтобы сохранить техминимум для экстренных служб, либо из-за технических сбоев в работе терминалов оплаты и систем мониторинга емкостей.

Какова реальная стоимость АИ-95 сегодня?

На крупных сетевых АЗС цена держится в районе 60-75 рублей, но топлива часто нет. Частные станции выставляют ценники от 90 до 140 рублей за литр.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по AML/KYC Михаил Фролов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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