Якутия увеличила финансирование компенсаций доставки стройматериалов для частных застройщиков в Арктике

Республика Саха (Якутия) перевела программу поддержки арктических строителей на новые мощности. С начала 2025 года власти региона компенсируют доставку стройматериалов для тех, кто решился на возведение собственного жилья в экстремальных условиях. За время работы проекта уже 14 жителей из семи северных районов получили реальную помощь в транспортировке грузов.

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Логистическое плечо в Арктике — главная преграда для частного сектора. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, в населенные пункты уже доставили почти 296 тонн различных стройматериалов и свыше 526 кубометров леса. Работа идет в плотной связке с поручениями федерального центра по повышению качества жизни северян.

"Для жителей Арктики вопрос доставки строительных материалов всегда был одним из самых сложных. Такие программы действительно помогают людям строить собственные дома. Это хорошая поддержка для тех, кто хочет жить и работать на Севере", — подчеркнул житель одного из арктических районов Якутии Иван Сергеев.

Темпы и география снабжения

В 2025 году оператор программы, АО "АТЛК", распорядился субсидией в 10 млн рублей. Этих средств хватило, чтобы закрыть заявки пяти застройщиков из Абыйского, Анабарского, Оленекского и Среднеколымского районов. На их участки "приземлились" 88 тонн грузов и около 197 кубометров досок и бруса.

В 2026 году бюджетный поток удвоился — регион выделил на логистическую страховку уже 20 млн рублей. На текущий момент поставки охватили девять получателей. К списку территорий добавились Верхнеколымский, Верхоянский, Момский и Усть-Янский районы. Суммарно на перевозку материалов для этой группы ушло 18,6 млн рублей.

Период/Планы Объем поддержки Финансирование 2026 года 20 млн рублей Поставлено грузов (текущий этап) 207,7 тонны и 329,22 куб. м леса Цель до 2029 года Не менее 9 000 тонн материалов

Процесс не ограничивается только разгрузкой. Сейчас на всех точках кипит стройка. По планам ведомств, первые новоселья и официальная регистрация прав собственности в ЕГРН пройдут в 2027–2028 годах. Власти рассчитывают, что к 2029 году суммарный вес "льготных" строительных материалов превысит отметку в 9 тысяч тонн.

"Межбюджетные трансферты и адресные субсидии на логистику в таких регионах, как Якутия — это не просто социальная мера, а способ удержать человеческий капитал. Без компенсации транспортных расходов стоимость квадратного метра в Арктике становится запретительной для большинства семей", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

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