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Нордголд инвестирует более 700 млн рублей в социальную инфраструктуру Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

Инвестиции в социальный каркас региона — это не благотворительность, а фундамент для долгосрочной добычи. На II Форуме женщин Севера в Москве представители золотодобывающей компании "Нордголд" отчитались о том, как бизнес интегрируется в жизнь коренных малочисленных народов Якутии.

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Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оймякон- 190228 DSC 5505

Пока в столице обсуждали роль женщин в единстве страны, на местах золотодобытчики вкладывают сотни миллионов в школы, интернет и традиционные промыслы.

Социальный бюджет: от интернета до школ

Для "Нордголд" Якутия стала ключевым полигоном для отработки механизмов частно-государственного партнерства. С 2023 года компания выделила на социальные нужды региона более 700 млн рублей. Это не разовые акции, а системная стройка инфраструктуры в Олекминском и Усть-Майском районах.

Особое внимание уделили ликвидации цифрового разрыва. В труднодоступные села Тяня и Бясь-Кюель завели оптоволокно, вложив в проект 170 млн рублей. Теперь жителям доступны телемедицина и госуслуги без поправок на суровый климат и удаленность от центров. Параллельно запущен долгосрочный проект по строительству школы-сада в селе Тяня за 450 млн рублей, который планируют сдать к 2027 году.

Олени и эвенкийский язык: сохранение идентичности

Бизнес старается не просто строить стены, но и поддерживать привычный уклад жизни северян. В 2025–2026 годах почти 21 млн рублей пойдет на модернизацию оленеводства в Олекминском районе. Деньги направят на закупку техники и снаряжения для общин, чтобы сделать профессию оленевода менее тяжелой физически.

Культурная составляющая также вошла в смету: программа "Эведы умук" ("Языковое гнездо") помогает сохранять эвенкийский язык. Как заявила на форуме менеджер по КСО "Нордголд" Туйаара Илларионова, цель — создать среду, где современные технологии соседствуют с вековыми традициями.

Направление поддержки Сумма / Срок
Общий объем соцпроектов свыше 700 млн рублей
Школа-сад в селе Тяня 450 млн рублей (до 2027 г.)
Цифровизация (ВОЛС) 170 млн рублей
Развитие оленеводства 20,8 млн рублей

Взгляд эксперта: зачем бизнесу социалка

"Прямые инвестиции в инфраструктуру регионов присутствия — это страховка бизнеса от социальных конфликтов и кадрового голода. Когда компания строит школы или тянет интернет, она повышает лояльность местного населения и создает базу для привлечения специалистов на места", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Развитие северных территорий остается приоритетом для Минвостокразвития, а кейсы вроде якутских проектов "Нордголд" становятся образцом для других недропользователей. Пока в Сибири решают вопросы с дефицитом топлива, а в Приамурье проектируют новые мосты в Китай, социальная стабильность в национальных наслегах Якутии обеспечивается прямой финансовой поддержкой добывающего сектора.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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