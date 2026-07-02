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Мука подорожала едва заметно, а хлеб взлетел в цене: Тува ищет виновника в баках бензовозов

Россия » Сибирь » Кызыл

В Туве ищут способы затормозить рост цен на хлеб, который с начала года подорожал на 6,6%. В региональном минэкономразвития собрали пекарей и чиновников, чтобы выяснить, почему при минимальном росте стоимости муки итоговый ценник в магазинах уходит в крутое пике. Главным виновником признали транспортную логистику: пока зерно превращается в буханку, расходы на перевозку съедают всю маржу.

Белый хлеб
Фото: unsplash.com by Ben Lei is licensed under Free to use under the Unsplash License
Белый хлеб

Логистика против пекарен

В республике работают 59 производителей хлеба, и почти все они — малый бизнес. Ежедневно пекарни выдают более 28 тысяч буханок, но удерживать стабильный ценник становится всё сложнее. Основная проблема кроется не в полях, а в баках бензовозов. Пшеничный хлеб прибавил в цене 6,6%, хотя мука за тот же период подорожала всего на 1,2%. Весь разрыв объясняется стоимостью доставки.

"Цены на топливо бьют по хлебопекам сильнее, чем неурожай. Бензин АИ-92 подскочил в цене на 31,6%, дизель — на 12%. Поскольку Тува завозит большую часть муки из других регионов, транспортное плечо становится золотым. Маленькие пекарни не могут закупать сырье огромными партиями по фиксированным ценам, поэтому они первыми принимают на себя удар топливного рынка", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Из-за небольших объемов производства индивидуальные предприниматели лишены возможности маневра. У них нет собственных элеваторов или крупных складов, что заставляет покупать муку мелкими партиями по текущим рыночным ценам. Любое колебание стоимости горючего мгновенно "прилетает" в накладные расходы и отражается на розничной стоимости продукта номер один.

Меры стабилизации и льготы

Чтобы сбить инфляционную волну, власти планируют ударить по нескольким направлениям сразу. Во-первых, это прямой диалог с оптовыми поставщиками муки о заморозке отпускных цен. Во-вторых, контроль торговых сетей: наценку на социально значимые сорта хлеба хотят ограничить жесткими рамками.

"Стабилизация стоимости хлеба в таких регионах, как Тува, требует адресных дотаций именно на транспортную составляющую. Если обеспечить пекарей льготными кредитами на закупку сырья впрок, это позволит создать подушку безопасности и не менять ценники при каждом скачке на АЗС. Также важно следить, чтобы ритейл не перекладывал свои издержки на базовую корзину продуктов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Статистика подорожания

Параметр Изменение цены
Пшеничный хлеб + 6,6%
Ржаной хлеб + 2,7%
Мука пшеничная + 1,2%
Бензин АИ-92 + 31,6%

Ответы на популярные вопросы

Почему хлеб дорожает быстрее, чем мука?

Основную долю в росте себестоимости сейчас занимают логистические издержки. Подорожание бензина и дизельного топлива в разы перекрывает стоимость зерновой составляющей.

Как власти помогут маленьким пекарням?

Рассматривается вариант выдачи льготных кредитов, которые позволят предпринимателям закупать муку оптовыми партиями по более низким ценам.

Будут ли ограничивать наценки в магазинах?

Да, планируется соглашение с розничными сетями, чтобы торговая надбавка на социальные сорта хлеба не превышала установленный лимит.

Зависит ли республика от привозного зерна?

Большая часть муки действительно завозится извне, что делает регион чувствительным к тарифам на грузоперевозки.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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