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Тамбовская область едет по самому дорогому маршруту: почему цены на бензин здесь одни из самых высоких в ЦФО

Россия » Центр » Тамбов

Росстат обновил статистику по ценам на топливо за последнюю июньскую неделю. Средний ценник на заправках страны подскочил на 1,6 процента. Топливный рынок лихорадит из-за дисбаланса предложения в регионах. Разбираемся, где цена бьет рекорды и почему водителям ограничивают литраж.

обозначение бензина на панели приборов
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
обозначение бензина на панели приборов

Топливное ралли по регионам

С 23 по 29 июня стоимость бензина изменилась в 82 субъектах России. Лидером роста стал Севастополь, где ценники выросли на 30 процентов. На другом конце шкалы оказались Москва и область, показавшие снижение стоимости на 0,7 и 1,6 процента соответственно.

Средняя цена литра АИ-92 в стране подтянулась на 1,7 процента, АИ-95 — на 1,6 процента. Дизельное топливо подорожало заметнее всего — на 2,2 процента. Севастопольская АЗС установила ценовой пик в 118 рублей 79 копеек за литр, тогда как в Омской области цена остается самой низкой — 64 рубля 8 копеек.

"Региональные скачки цен отражают логистические разрывы", — отметил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов. Он добавил, что перебои в поставках провоцируют дефицит, который мгновенно отражается на розничных чеках.

Лимиты на тамбовских заправках

Ситуация в Тамбовской области стала показательной. С 26 июня владельцы АЗС ввели жесткие ограничения на отпуск горючего. Легковые машины заправляют не более чем на 20 или 30 литров. Это решение направлено на сдерживание ажиотажного спроса.

Средняя стоимость бензина в ЦФО удерживается Воронежской и Тамбовской областями. В Тамбове за литр АИ-92 просят 76 рублей 88 копеек, АИ-95 стоит 80 рублей 35 копеек. Дизель закрепился на отметке 89 рублей 70 копеек.

"Ограничительные меры — это попытка растянуть остатки запасов перед приходом новых партий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех. По его словам, подобные меры стабилизируют ситуацию на коротком отрезке времени.

Прогноз для водителей

Эксперты связывают нестабильность на заправках с общими процессами в распределении ресурсов. Нарушение цепочек поставок превращает рядовую заправку машины в поиск дефицитного товара.

"Ситуация нормализуется, когда логистические плечи сократятся", — заявила специально для Pravda.Ru Ольга Морозова. Она считает, что административное вмешательство поможет избежать полных остановок работы станций.

Топливо Средний рост цены
АИ-92 1,7 процента
АИ-95 1,6 процента
Дизель 2,2 процента

Вопросы топливного дефицита

Почему ограничивают литраж?

Владельцы АЗС стремятся обеспечить топливом как можно больше клиентов в условиях задержки поставок.

Будут ли цены падать?

Снижение рыночных цен возможно только при восстановлении регулярных поставок и устранении дефицита в конкретных регионах.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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