Налоговый кэшбек добрался до семей: Башкирия выплатила 698 миллионов рублей родителям с детьми

В Башкирии набирает обороты новая ежегодная выплата для семей с детьми. Социальный фонд уже перечислил 698 миллионов рублей более чем 102 тысячам заявителей. Финансовый фильтр прошли те, чей доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов на человека. Механизм поддержки работает по принципу налогового вычета: государство возвращает часть уплаченного НДФЛ родителям, которые добросовестно трудятся и воспитывают двоих и более детей.

Фото: Pixabay by Alex Volodsky is licensed under Free for use under the Pixabay 100 и 500 рублей

Кто проходит по критериям

Система настроена на поддержку работающих родителей. Главный индикатор — среднедушевой доход семьи не выше 23 673 рублей. Деньги не выдадут "вслепую": ведомства проверят не только справки о зарплате, но и имущественную декларацию. Если у семьи в собственности один дом, одна квартира, гараж и один автомобиль — это не станет препятствием. Однако к "нулевому доходу" относятся жестко: заявитель обязан иметь официальный заработок и платить налоги в расчетном периоде.

"Эта выплата — по сути, региональный кэшбек для налогоплательщиков. Она привязана к реальному вкладу родителя в экономику через НДФЛ, что стимулирует обеление зарплат в муниципальных районах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Условие Требование Количество детей Двое и более (до 18 лет или до 23 при очном обучении) Доход на человека Меньше 23 673 рублей (до вычета налогов) Срок подачи С 1 июня по 1 октября ежегодно

Красные флаги для отказа

Чиновники выставили жесткие барьеры для должников и нарушителей. Выплату не назначат, если родитель имеет задолженность по алиментам или ограничен в правах. Еще один важный нюанс: доходы всех членов семьи суммируются до того, как из них вычли подоходный налог. Если после всех расчетов семья балансирует на грани лимита, лишние сто рублей "грязными" могут лишить права на получение средств.

"Региональные власти сейчас детально калибруют социальную помощь, чтобы она доходила до тех, кто действительно работает, но застрял в ловушке низких зарплат. При этом статус родителя-должника по алиментам автоматически блокирует любые дополнительные бонусы", — объяснила эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько денег придет на карту?

Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от уплаченного родителем налога. В среднем по республике семьи получают около 6,8 тысячи рублей.

Как быстро примут решение?

После подачи заявления через Госуслуги или МФЦ ведомство рассматривает документы от 5 до 10 рабочих дней.

Можно ли получить деньги, если я безработный?

Нет, выплата полагается только тем, у кого был официальный доход с уплатой НДФЛ в расчетном периоде.

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