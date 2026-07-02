Центр Москвы переходит в режим ручного управления транспортными потоками. С 3 по 11 июля столичный Дептранс вводит серию ограничений из-за проведения массового мероприятия. Дорожный трафик будет врезаться в "кирпичи" на ключевых артериях города — от Садовнического проезда до Покровского бульвара.
Городские службы выстроили график перекрытий так, чтобы минимизировать дневные заторы, однако водителям придется пересмотреть свои маршруты. Основной удар примут на себя Большой Устьинский мост и прилегающие набережные. Движение будут останавливать короткими, но чувствительными отрезками.
|Период ограничений
|Время закрытия
|3-4 июля и 7-8 июля
|Ночное окно: с 23:30 до 04:00
|11 июля
|Дневной интервал: с 11:30 до 12:30
В список недоступных для проезда зон попали стратегические точки связки районов. Полная остановка колес ждет Садовнический и Устьинский проезды. Также "красным светом" загорятся Яузский и Покровский бульвары. Объезжать перекрытые участки придется через соседние улицы, что неизбежно увеличит нагрузку на набережные Москвы-реки.
Специалисты по городской инфраструктуре отмечают, что подобные маневры необходимы для логистического обеспечения крупных городских событий. Автомобилистам рекомендуют заранее сверяться с навигаторами, чтобы не застрять перед временными ограждениями.
"Такие изменения в графике движения — стандартный протокол для центра мегаполиса при масштабных событиях. Главное — учитывать ночные окна, когда техника и участники занимают проезжую часть. Это вопрос безопасности и четкости координации городской среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Под ограничения попадают Садовнический и Устьинский проезды, Большой Устьинский мост, а также Яузский и Покровский бульвары.
В основном работы пройдут ночью, но 11 июля движение закроют на час в середине дня — с 11:30 до 12:30.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.