Кирпич загорится на набережных: Дептранс перекроет ряд маршрутов в центре Москвы в июле

Центр Москвы переходит в режим ручного управления транспортными потоками. С 3 по 11 июля столичный Дептранс вводит серию ограничений из-за проведения массового мероприятия. Дорожный трафик будет врезаться в "кирпичи" на ключевых артериях города — от Садовнического проезда до Покровского бульвара.

Фото: Wikipedia by Patian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ автомобильный знак кирпич

Городские службы выстроили график перекрытий так, чтобы минимизировать дневные заторы, однако водителям придется пересмотреть свои маршруты. Основной удар примут на себя Большой Устьинский мост и прилегающие набережные. Движение будут останавливать короткими, но чувствительными отрезками.

Период ограничений Время закрытия 3-4 июля и 7-8 июля Ночное окно: с 23:30 до 04:00 11 июля Дневной интервал: с 11:30 до 12:30

Зоны временного отчуждения

В список недоступных для проезда зон попали стратегические точки связки районов. Полная остановка колес ждет Садовнический и Устьинский проезды. Также "красным светом" загорятся Яузский и Покровский бульвары. Объезжать перекрытые участки придется через соседние улицы, что неизбежно увеличит нагрузку на набережные Москвы-реки.

Специалисты по городской инфраструктуре отмечают, что подобные маневры необходимы для логистического обеспечения крупных городских событий. Автомобилистам рекомендуют заранее сверяться с навигаторами, чтобы не застрять перед временными ограждениями.

"Такие изменения в графике движения — стандартный протокол для центра мегаполиса при масштабных событиях. Главное — учитывать ночные окна, когда техника и участники занимают проезжую часть. Это вопрос безопасности и четкости координации городской среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Где именно нельзя будет проехать?

Под ограничения попадают Садовнический и Устьинский проезды, Большой Устьинский мост, а также Яузский и Покровский бульвары.

Будут ли перекрытия в дневное время?

В основном работы пройдут ночью, но 11 июля движение закроют на час в середине дня — с 11:30 до 12:30.

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