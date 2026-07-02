Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света

Северные и западные районы Крыма погрузились в темноту из-за масштабного сбоя на энергетической магистрали. Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, причиной блэкаута стало внешнее воздействие, спровоцировавшее технологические нарушения в сетях. Энергосистема полуострова сейчас напоминает перегруженную цепь, где вылет одного звена заставил диспетчеров срочно перебрасывать мощности для спасения оборудования.
Основной удар пришелся на крупные промышленные и туристические узлы. Без света остались Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Евпатория, а также Черноморский и Сакский районы. Ситуация осложняется тем, что перебои с питанием моментально ударили по связи — на севере полуострова власти были вынуждены ввести аварийный роуминг, чтобы жители могли оставаться в сети даже при "легших" базовых станциях своих операторов.
Проблемы с инфраструктурой в южных регионах часто цепляют смежные отрасли. В Крыму же дефицит мегаватт пытается компенсировать "Крымэнерго", работая в режиме пожарной команды.
Чтобы избежать полного "развала" сети, энергетики перешли к жесткому маневрированию. В Бахчисарайском районе уже внедрен график веерных отключений "три через три". Это вынужденная мера: если не сбрасывать нагрузку, трансформаторы могут просто сгореть под избыточным давлением тока. Бригады ремонтников обещают восстановить подачу в течение суток, однако признают, что масштаб повреждений может затянуть работы.
"Магистральные сети — это хребет энергосистемы. При внешнем вмешательстве автоматика срабатывает на опережение, чтобы не допустить каскадной аварии по всей республике", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Сложная ситуация в коммунальном секторе нередко требует вмешательства надзорных органов. В Крыму сейчас на первом месте стоит не цена, а сам факт наличия ресурса в розетках.
"Региональным властям сейчас крайне важно удержать баланс между потреблением населения и работой критической инфраструктуры, чтобы дефицит не ударил по социальным объектам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Регион / Режим
|Текущий статус
|Северный Крым (Армянск, Джанкой)
|Аварийное отключение, введен мобильный роуминг.
|Бахчисарайский район
|Плановые отключения по графику 3/3.
|Западный Крым (Евпатория, Саки)
|Частичное ограничение подачи электроэнергии.
Специалисты планируют восстановить основные линии в течение 24 часов, но предупреждают о возможных задержках из-за сложности ремонта на магистральных узлах.
Это режим, при котором абонент может пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его "родной" компании пропала из-за обесточивания станций.
Такая схема позволяет поочередно запитывать разные поселки, не создавая критической перегрузки на уцелевшие линии электропередачи.
Социально значимые объекты первой категории (больницы, насосные станции) переводятся на резервные источники питания и генераторы.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.