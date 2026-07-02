Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круговорот топлива замкнулся через океан: сырье едет в Индию, готовый бензин — обратно в Россию
Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее
Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ
Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю
10 минут ада для жира: интенсив, после которого тело продолжает худеть и гореть ещё часами
Поиск бензина может обернуться ловушкой: Минэнерго срочно предупредило российских автомобилистов
Всего 5 грамм на 10 литров — и урожай картофеля поразит всех соседей по даче
Автосалоны в панике: покупатели в России нашли способ вернуть через суд больше, чем заплатили за машину
Коммунальный график рассыпался, как карточный домик: горячая вода не пошла в срок в двух микрорайонах Кургана

Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света

Россия » Юг

Северные и западные районы Крыма погрузились в темноту из-за масштабного сбоя на энергетической магистрали. Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, причиной блэкаута стало внешнее воздействие, спровоцировавшее технологические нарушения в сетях. Энергосистема полуострова сейчас напоминает перегруженную цепь, где вылет одного звена заставил диспетчеров срочно перебрасывать мощности для спасения оборудования.

Алушта
Фото: commons.wikimedia.org by Neovitaha777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алушта

География отключений

Основной удар пришелся на крупные промышленные и туристические узлы. Без света остались Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Евпатория, а также Черноморский и Сакский районы. Ситуация осложняется тем, что перебои с питанием моментально ударили по связи — на севере полуострова власти были вынуждены ввести аварийный роуминг, чтобы жители могли оставаться в сети даже при "легших" базовых станциях своих операторов.

Проблемы с инфраструктурой в южных регионах часто цепляют смежные отрасли. В Крыму же дефицит мегаватт пытается компенсировать "Крымэнерго", работая в режиме пожарной команды.

Меры стабилизации и сроки

Чтобы избежать полного "развала" сети, энергетики перешли к жесткому маневрированию. В Бахчисарайском районе уже внедрен график веерных отключений "три через три". Это вынужденная мера: если не сбрасывать нагрузку, трансформаторы могут просто сгореть под избыточным давлением тока. Бригады ремонтников обещают восстановить подачу в течение суток, однако признают, что масштаб повреждений может затянуть работы.

"Магистральные сети — это хребет энергосистемы. При внешнем вмешательстве автоматика срабатывает на опережение, чтобы не допустить каскадной аварии по всей республике", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сложная ситуация в коммунальном секторе нередко требует вмешательства надзорных органов. В Крыму сейчас на первом месте стоит не цена, а сам факт наличия ресурса в розетках.

"Региональным властям сейчас крайне важно удержать баланс между потреблением населения и работой критической инфраструктуры, чтобы дефицит не ударил по социальным объектам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение режимов энергопотребления

Регион / Режим Текущий статус
Северный Крым (Армянск, Джанкой) Аварийное отключение, введен мобильный роуминг.
Бахчисарайский район Плановые отключения по графику 3/3.
Западный Крым (Евпатория, Саки) Частичное ограничение подачи электроэнергии.

Ответы на популярные вопросы

Когда вернут свет во все дома?

Специалисты планируют восстановить основные линии в течение 24 часов, но предупреждают о возможных задержках из-за сложности ремонта на магистральных узлах.

Что такое аварийный роуминг?

Это режим, при котором абонент может пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его "родной" компании пропала из-за обесточивания станций.

Зачем вводить график 3 через 3?

Такая схема позволяет поочередно запитывать разные поселки, не создавая критической перегрузки на уцелевшие линии электропередачи.

Коснутся ли отключения больниц?

Социально значимые объекты первой категории (больницы, насосные станции) переводятся на резервные источники питания и генераторы.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Садоводство, цветоводство
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Южная Америка
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Омская область
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Заплатил государству — получишь обратно: в России вводят новый налоговый вычет с сентября
Не только пляжи: 7 причин, почему Геленджик в 2026 году называют главным курортным открытием сезона
Ваш гарнир останется нетронутым: это огненное мясо самодостаточно до последней капли
Бензин включил повышенную передачу: цены на российских АЗС выросли почти на 12% за полгода
От стресса до гибкости: как одна последовательность движений помогает телу и мозгу работать по-новому
Школьный звонок прозвенел на 100 тысяч рублей: в Бурятии выпускникам сделали необычный подарок
Заправки гаснут одна за другой: в Краснодаре работать продолжает лишь часть городских АЗС
Туристы массово бегут из отелей: в каких городах аренда квартиры экономит тысячи рублей в сутки
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
США жестко подставили союзников: НАТО бьется в панике из-за дефицита бомбардировщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.