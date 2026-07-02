Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света

Северные и западные районы Крыма погрузились в темноту из-за масштабного сбоя на энергетической магистрали. Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, причиной блэкаута стало внешнее воздействие, спровоцировавшее технологические нарушения в сетях. Энергосистема полуострова сейчас напоминает перегруженную цепь, где вылет одного звена заставил диспетчеров срочно перебрасывать мощности для спасения оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Neovitaha777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алушта

География отключений

Основной удар пришелся на крупные промышленные и туристические узлы. Без света остались Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Евпатория, а также Черноморский и Сакский районы. Ситуация осложняется тем, что перебои с питанием моментально ударили по связи — на севере полуострова власти были вынуждены ввести аварийный роуминг, чтобы жители могли оставаться в сети даже при "легших" базовых станциях своих операторов.

Проблемы с инфраструктурой в южных регионах часто цепляют смежные отрасли. В Крыму же дефицит мегаватт пытается компенсировать "Крымэнерго", работая в режиме пожарной команды.

Меры стабилизации и сроки

Чтобы избежать полного "развала" сети, энергетики перешли к жесткому маневрированию. В Бахчисарайском районе уже внедрен график веерных отключений "три через три". Это вынужденная мера: если не сбрасывать нагрузку, трансформаторы могут просто сгореть под избыточным давлением тока. Бригады ремонтников обещают восстановить подачу в течение суток, однако признают, что масштаб повреждений может затянуть работы.

"Магистральные сети — это хребет энергосистемы. При внешнем вмешательстве автоматика срабатывает на опережение, чтобы не допустить каскадной аварии по всей республике", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сложная ситуация в коммунальном секторе нередко требует вмешательства надзорных органов. В Крыму сейчас на первом месте стоит не цена, а сам факт наличия ресурса в розетках.

"Региональным властям сейчас крайне важно удержать баланс между потреблением населения и работой критической инфраструктуры, чтобы дефицит не ударил по социальным объектам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение режимов энергопотребления

Регион / Режим Текущий статус Северный Крым (Армянск, Джанкой) Аварийное отключение, введен мобильный роуминг. Бахчисарайский район Плановые отключения по графику 3/3. Западный Крым (Евпатория, Саки) Частичное ограничение подачи электроэнергии.

Ответы на популярные вопросы

Когда вернут свет во все дома?

Специалисты планируют восстановить основные линии в течение 24 часов, но предупреждают о возможных задержках из-за сложности ремонта на магистральных узлах.

Что такое аварийный роуминг?

Это режим, при котором абонент может пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его "родной" компании пропала из-за обесточивания станций.

Зачем вводить график 3 через 3?

Такая схема позволяет поочередно запитывать разные поселки, не создавая критической перегрузки на уцелевшие линии электропередачи.

Коснутся ли отключения больниц?

Социально значимые объекты первой категории (больницы, насосные станции) переводятся на резервные источники питания и генераторы.

Читайте также