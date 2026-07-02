Готовьтесь к пересадкам, томичи: движение троллейбусов №2, 6 и 7 ограничат из-за коммунальщиков

Жители Томска столкнутся с транспортными ограничениями в предстоящие выходные. С вечера пятницы, 3 июля, до вечера воскресенья, 5 июля, на проспекте Комсомольском развернутся ремонтные работы на теплотрассах. Муниципалитет подготовил новую схему проезда для городского электротранспорта.

Фото: Разработано Freepik is licensed under public domain салон троллейбуса

Как перестроят линии

Работы СП "Тепловые сети" потребуют частичного перекрытия проезжей части. Для горожан это означает временную отмену привычных рейсов. Маршруты №2 и №6 заметно сократят расстояние, а троллейбусы №7 вовсе исчезнут с городских улиц на двое суток.

"Масштабные планы развития городской среды часто вступают в конфликт с необходимостью экстренного ремонта сетей. Износ инфраструктуры требует оперативного вмешательства, даже если это создает неудобства для пассажиров", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Троллейбус №2, следующий со стороны Черемошников, будет разворачиваться на площади Ленина. Аналогичную схему введут для "шестерки", которая при движении от микрорайона Радужный также закончит путь в центре. Для обратных рейсов пассажирам придется переместиться к остановке "ЦУМ".

"Коммунальщики нередко вынуждены идти на радикальные меры, если состояние труб близко к критическому. Важно понимать, что каждый такой разовый ремонт - следствие накопленного годами износа сетей", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Маршрут Статус работ №2 и №6 Сокращены до "Площади Ленина" №7 Работа приостановлена

Ответы на популярные вопросы

Когда начнутся ограничения?

Изменения вступают в силу в пятницу, 3 июля, с 21.30.

Сколько продлятся работы?

Ограничения будут действовать до 18.00 воскресенья, 5 июля.

Где искать транспорт в обратном направлении?

Для маршрутов №2 и №6 отправление предусмотрено от остановки "ЦУМ".

Где получить оперативную информацию?

Актуальные данные о движении обычно публикует пресс-служба мэрии Томска и транспортные диспетчерские службы.

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