Жители Томска столкнутся с транспортными ограничениями в предстоящие выходные. С вечера пятницы, 3 июля, до вечера воскресенья, 5 июля, на проспекте Комсомольском развернутся ремонтные работы на теплотрассах. Муниципалитет подготовил новую схему проезда для городского электротранспорта.
Работы СП "Тепловые сети" потребуют частичного перекрытия проезжей части. Для горожан это означает временную отмену привычных рейсов. Маршруты №2 и №6 заметно сократят расстояние, а троллейбусы №7 вовсе исчезнут с городских улиц на двое суток.
"Масштабные планы развития городской среды часто вступают в конфликт с необходимостью экстренного ремонта сетей. Износ инфраструктуры требует оперативного вмешательства, даже если это создает неудобства для пассажиров", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Троллейбус №2, следующий со стороны Черемошников, будет разворачиваться на площади Ленина. Аналогичную схему введут для "шестерки", которая при движении от микрорайона Радужный также закончит путь в центре. Для обратных рейсов пассажирам придется переместиться к остановке "ЦУМ".
"Коммунальщики нередко вынуждены идти на радикальные меры, если состояние труб близко к критическому. Важно понимать, что каждый такой разовый ремонт - следствие накопленного годами износа сетей", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
|Маршрут
|Статус работ
|№2 и №6
|Сокращены до "Площади Ленина"
|№7
|Работа приостановлена
Изменения вступают в силу в пятницу, 3 июля, с 21.30.
Ограничения будут действовать до 18.00 воскресенья, 5 июля.
Для маршрутов №2 и №6 отправление предусмотрено от остановки "ЦУМ".
Актуальные данные о движении обычно публикует пресс-служба мэрии Томска и транспортные диспетчерские службы.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.