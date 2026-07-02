В Ростове-на-Дону продолжаются масштабные работы на теплосетях, из-за которых сотни жилых домов остаются без коммунальных удобств. Глава города Александр Скрябин подтвердил, что на текущем этапе гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно ограничено в нескольких ключевых районах. Местные власти связывают задержки с необходимостью тщательной проверки инфраструктуры перед зимним сезоном, чтобы предотвратить аварии на изношенных участках.
Второй этап технических работ затронул Ворошиловский, Октябрьский и Первомайский районы донской столицы. По данным заместителя главы администрации по ЖКХ Станислава Марченко, общее число зданий, ожидающих возвращения ресурса, достигло 703 объектов. Ожидается, что специалисты теплосетей завершат все необходимые манипуляции к 6 июля.
Для ускорения процесса на объектах задействованы 23 ремонтные бригады, а при возникновении дополнительных сложностей их число увеличат еще на девять единиц. Как сообщает rostovgazeta.ru, в регионе внедряют новые системы контроля за состоянием коммуникаций. Муниципальные службы заверяют, что ситуация находится под особым наблюдением, а горожане должны получать оперативную информацию о причинах любых отклонений от графика.
Месяц без возможности принять душ — это серьезное испытание для жителей, поэтому информирование о сроках устранения дефектов должно быть максимально прозрачным.
"Регулярные опрессовки и затянувшиеся сроки ремонта часто указывают на глубокую степень износа городских сетей, требующих не только латания дыр, но и комплексной замены труб", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт в сфере ЖКХ Евгений Блех.
Параллельно с завершением работ в северной части города стартовал третий этап опрессовки в центральных и южных кварталах. Под отключение попали еще 799 многоквартирных домов, расположенных в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах. Здесь коммунальщики планируют восстановить подачу ресурса до 20 июля, если в ходе испытаний не будут выявлены критические неисправности.
Напомним, что профилактическая кампания началась еще в середине мая и сопровождалась многочисленными жалобами ростовчан на срывы первоначальных графиков. В условиях летней жары отсутствие воды становится острой социальной проблемой, требующей мобилизации всех ресурсов теплоснабжающих организаций. Сейчас власти контролируют каждый адрес, где ремонт затянулся дольше нормативного срока.
Планируемая дата восстановления подачи ресурса для домов, попавших во второй этап испытаний, — 6 июля.
В рамках третьего этапа, охватывающего Ленинский, Кировский и Пролетарский районы, без горячей воды остаются 799 жилых зданий.
Задержки обычно связаны с обнаружением скрытых дефектов и протечек при гидравлических испытаниях под высоким давлением.
На объектах города работают 23 бригады, при необходимости к ним присоединятся еще девять дополнительных групп теплоэнергетиков.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.