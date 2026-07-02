Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ

В Ростове-на-Дону продолжаются масштабные работы на теплосетях, из-за которых сотни жилых домов остаются без коммунальных удобств. Глава города Александр Скрябин подтвердил, что на текущем этапе гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно ограничено в нескольких ключевых районах. Местные власти связывают задержки с необходимостью тщательной проверки инфраструктуры перед зимним сезоном, чтобы предотвратить аварии на изношенных участках.

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Сроки восстановления подачи воды в трех районах

Второй этап технических работ затронул Ворошиловский, Октябрьский и Первомайский районы донской столицы. По данным заместителя главы администрации по ЖКХ Станислава Марченко, общее число зданий, ожидающих возвращения ресурса, достигло 703 объектов. Ожидается, что специалисты теплосетей завершат все необходимые манипуляции к 6 июля.

Для ускорения процесса на объектах задействованы 23 ремонтные бригады, а при возникновении дополнительных сложностей их число увеличат еще на девять единиц. Как сообщает rostovgazeta.ru, в регионе внедряют новые системы контроля за состоянием коммуникаций. Муниципальные службы заверяют, что ситуация находится под особым наблюдением, а горожане должны получать оперативную информацию о причинах любых отклонений от графика.

Месяц без возможности принять душ — это серьезное испытание для жителей, поэтому информирование о сроках устранения дефектов должно быть максимально прозрачным.

"Регулярные опрессовки и затянувшиеся сроки ремонта часто указывают на глубокую степень износа городских сетей, требующих не только латания дыр, но и комплексной замены труб", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт в сфере ЖКХ Евгений Блех.

Третий этап испытаний и охват новых территорий

Параллельно с завершением работ в северной части города стартовал третий этап опрессовки в центральных и южных кварталах. Под отключение попали еще 799 многоквартирных домов, расположенных в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах. Здесь коммунальщики планируют восстановить подачу ресурса до 20 июля, если в ходе испытаний не будут выявлены критические неисправности.

Напомним, что профилактическая кампания началась еще в середине мая и сопровождалась многочисленными жалобами ростовчан на срывы первоначальных графиков. В условиях летней жары отсутствие воды становится острой социальной проблемой, требующей мобилизации всех ресурсов теплоснабжающих организаций. Сейчас власти контролируют каждый адрес, где ремонт затянулся дольше нормативного срока.

Ответы на популярные вопросы о ремонте сетей в Ростове

Когда точно вернут воду в Ворошиловском районе?

Планируемая дата восстановления подачи ресурса для домов, попавших во второй этап испытаний, — 6 июля.

Сколько домов сейчас отключено в центре города?

В рамках третьего этапа, охватывающего Ленинский, Кировский и Пролетарский районы, без горячей воды остаются 799 жилых зданий.

Почему сроки включения воды часто сдвигаются?

Задержки обычно связаны с обнаружением скрытых дефектов и протечек при гидравлических испытаниях под высоким давлением.

Сколько специалистов работают над устранением аварий?

На объектах города работают 23 бригады, при необходимости к ним присоединятся еще девять дополнительных групп теплоэнергетиков.

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