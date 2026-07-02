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Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю

Россия » Сибирь » Иркутск

Нижнеилимский район Иркутской области переходит на жесткое нормирование горючего. С 1 июля частные автовладельцы смогут заправляться лишь дважды в неделю: по понедельникам и четвергам с 12:00 до 22:00. Причиной стал критический дефицит топлива, который поставил под угрозу работу экстренных служб.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Механика ограничений исключает закупку впрок. Заливать бензин разрешено только в баки автомобилей. Использование канистр, бочек и любых других емкостей под запретом. Для социальных служб — скорой помощи, полиции и мусоровозов — сохраняется круглосуточный доступ к АЗС по топливным картам. Власти региона пытаются удержать остатки ресурсов до прибытия следующей партии нефтепродуктов.

"Представьте: неделю в городе нет бензина совсем. Мы либо растягиваем то, что есть, либо топливо закончится в два раза быстрее. Если не ввести лимиты сейчас, завтра придется полностью закрыть продажу для населения ради работы аварийных бригад", — объяснил ситуацию глава Нижнеилимского района Павел Березовский.

Пеший режим для чиновников

В качестве личного примера глава муниципалитета пообещал отказаться от служебного и личного транспорта. На работу и обратно мэр планирует ходить пешком. Аналогичный "транспортный пост" Березовский предложил соблюдать сотрудникам местной администрации. По расчетам властей, такие меры должны резко сократить еженедельный объем потребления ресурсов в районе.

Ситуация в Нижнеилимском районе — часть общего топливного сбоя в Приангарье. Кризис обострился в середине июня, когда дефицит в области превысил 80%. В Иркутске на заправках "Роснефти" выстроились многочасовые очереди, а логистические цепочки поставщиков оказались разорваны.

"Ограничение потребления — вынужденная остановка, чтобы не допустить полного паралича транспортной системы. В условиях износа логистических сетей и задержек поставок приоритет всегда отдается жизнеобеспечивающим отраслям", — отметила в комментарии Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Топливная логистика и прогнозы

Точных сроков нормализации поставок районные власти не называют. Муниципалитеты фактически находятся на ручном управлении распределением горючего. Пока профильные ведомства пытаются наладить ритмичные отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов, жителям предлагают минимизировать поездки и пересесть на общественный транспорт.

Условие Новый порядок
Дни продажи Понедельник, Четверг
Способ заправки Только в автобак (канистры запрещены)
Спецтранспорт Без ограничений (по картам)

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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