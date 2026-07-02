Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю

Нижнеилимский район Иркутской области переходит на жесткое нормирование горючего. С 1 июля частные автовладельцы смогут заправляться лишь дважды в неделю: по понедельникам и четвергам с 12:00 до 22:00. Причиной стал критический дефицит топлива, который поставил под угрозу работу экстренных служб.
Механика ограничений исключает закупку впрок. Заливать бензин разрешено только в баки автомобилей. Использование канистр, бочек и любых других емкостей под запретом. Для социальных служб — скорой помощи, полиции и мусоровозов — сохраняется круглосуточный доступ к АЗС по топливным картам. Власти региона пытаются удержать остатки ресурсов до прибытия следующей партии нефтепродуктов.
"Представьте: неделю в городе нет бензина совсем. Мы либо растягиваем то, что есть, либо топливо закончится в два раза быстрее. Если не ввести лимиты сейчас, завтра придется полностью закрыть продажу для населения ради работы аварийных бригад", — объяснил ситуацию глава Нижнеилимского района Павел Березовский.
В качестве личного примера глава муниципалитета пообещал отказаться от служебного и личного транспорта. На работу и обратно мэр планирует ходить пешком. Аналогичный "транспортный пост" Березовский предложил соблюдать сотрудникам местной администрации. По расчетам властей, такие меры должны резко сократить еженедельный объем потребления ресурсов в районе.
Ситуация в Нижнеилимском районе — часть общего топливного сбоя в Приангарье. Кризис обострился в середине июня, когда дефицит в области превысил 80%. В Иркутске на заправках "Роснефти" выстроились многочасовые очереди, а логистические цепочки поставщиков оказались разорваны.
"Ограничение потребления — вынужденная остановка, чтобы не допустить полного паралича транспортной системы. В условиях износа логистических сетей и задержек поставок приоритет всегда отдается жизнеобеспечивающим отраслям", — отметила в комментарии Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Точных сроков нормализации поставок районные власти не называют. Муниципалитеты фактически находятся на ручном управлении распределением горючего. Пока профильные ведомства пытаются наладить ритмичные отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов, жителям предлагают минимизировать поездки и пересесть на общественный транспорт.
|Условие
|Новый порядок
|Дни продажи
|Понедельник, Четверг
|Способ заправки
|Только в автобак (канистры запрещены)
|Спецтранспорт
|Без ограничений (по картам)
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.