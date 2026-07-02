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Коммунальный график рассыпался, как карточный домик: горячая вода не пошла в срок в двух микрорайонах Кургана

Россия » Урал » Курган

Жители курганских микрорайонов Заозерный и Северный остались без горячей воды на неопределенный срок. Ремонтная кампания, которая должна была завершиться к 1 июля, забуксовала из-за нерасторопности подрядчика. Коммунальный график сбился, оставив сотни домов на "сухом пайке".

Душ
Фото: unsplash.com by Caleb Wright is licensed under Free to use under the Unsplash License
Душ

Причиной задержки стал проспект Голикова. Пока рабочие, нанятые городской администрацией, не завершат капитальную замену труб в районе 7-го микрорайона, Курганская генерирующая компания (КГК) не может запустить гидравлические испытания. В этой технологической цепочке ремонт стоит в начале пути: без целого полотна тепломагистрали проверить систему под давлением невозможно.

"Подрядная организация еще не закончила работы на ключевом участке. Как только монтаж завершат, мы сразу приступим к проверке сетей. Только после устранения всех возможных порывов вода вернется в краны", — объяснил ситуацию специалист по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Объем выявленных проблем в системе уже внушительный. В течение июня теплоэнергетики обнаружили и ликвидировали почти 280 повреждений. Основной удар пришелся на внутриквартальные сети — там зафиксировано 198 дефектов. Еще 53 аварии устранили на распределительных линиях и 28 — на магистральных артериях города.

Цифры коммунального ожидания

Параметр Что меняется
Количество домов 275 объектов в Заозерном и Северном
Первоначальный срок 1 июля (просрочен)
Плановая дата для 8-го и 16-го мкр 31 июля

Для жителей части Заозерного ожидание затянется минимум до августа. В 7-м, 8-м и 16-м микрорайонах сроки изначально были сдвинуты на конец июля. Теперь из-за общего сбоя графиков и затянувшегося капремонта на Голикова под угрозой могут оказаться и эти даты. Коммунальщики не дают точных прогнозов, пока трубы не пройдут тест на прочность.

Ответы на популярные вопросы

Почему воду не дали вовремя?

Городской подрядчик затянул капитальный ремонт тепломагистрали в 7-м микрорайоне. Без завершения этих работ невозможно провести обязательную проверку труб давлением.

Когда горячая вода появится в кранах?

Четкой даты нет. Запуск произойдет поэтапно после окончания монтажа труб и проведения успешных гидравлических испытаний на каждом участке.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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