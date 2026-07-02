Коммунальный график рассыпался, как карточный домик: горячая вода не пошла в срок в двух микрорайонах Кургана

Жители курганских микрорайонов Заозерный и Северный остались без горячей воды на неопределенный срок. Ремонтная кампания, которая должна была завершиться к 1 июля, забуксовала из-за нерасторопности подрядчика. Коммунальный график сбился, оставив сотни домов на "сухом пайке".
Причиной задержки стал проспект Голикова. Пока рабочие, нанятые городской администрацией, не завершат капитальную замену труб в районе 7-го микрорайона, Курганская генерирующая компания (КГК) не может запустить гидравлические испытания. В этой технологической цепочке ремонт стоит в начале пути: без целого полотна тепломагистрали проверить систему под давлением невозможно.
"Подрядная организация еще не закончила работы на ключевом участке. Как только монтаж завершат, мы сразу приступим к проверке сетей. Только после устранения всех возможных порывов вода вернется в краны", — объяснил ситуацию специалист по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Объем выявленных проблем в системе уже внушительный. В течение июня теплоэнергетики обнаружили и ликвидировали почти 280 повреждений. Основной удар пришелся на внутриквартальные сети — там зафиксировано 198 дефектов. Еще 53 аварии устранили на распределительных линиях и 28 — на магистральных артериях города.
|Параметр
|Что меняется
|Количество домов
|275 объектов в Заозерном и Северном
|Первоначальный срок
|1 июля (просрочен)
|Плановая дата для 8-го и 16-го мкр
|31 июля
Для жителей части Заозерного ожидание затянется минимум до августа. В 7-м, 8-м и 16-м микрорайонах сроки изначально были сдвинуты на конец июля. Теперь из-за общего сбоя графиков и затянувшегося капремонта на Голикова под угрозой могут оказаться и эти даты. Коммунальщики не дают точных прогнозов, пока трубы не пройдут тест на прочность.
Городской подрядчик затянул капитальный ремонт тепломагистрали в 7-м микрорайоне. Без завершения этих работ невозможно провести обязательную проверку труб давлением.
Четкой даты нет. Запуск произойдет поэтапно после окончания монтажа труб и проведения успешных гидравлических испытаний на каждом участке.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.