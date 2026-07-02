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Бензиновая арифметика поползла вверх: все марки топлива в Татарстане подорожали за неделю

Россия » Поволжье » Казань

Заправка автомобиля в республике превращается в дорогое удовольствие. За минувшую неделю ценники на АЗС Татарстана переписали для всех видов горючего. Согласно свежим данным Росстата, средняя стоимость литра топлива в регионе достигла 68,89 рубля.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Динамика затронула и бюджетные марки, и премиальный сегмент. Тяжелее всего рост ударил по владельцам дизельных машин. Если на прошлой неделе литр «солярки» обходился в 78,54 рубля, то теперь за него требуют 79,41 рубля. Не отстает и популярный АИ-95, перешагнувший отметку в 71 рубль.

Марка топлива Новая цена (руб/л)
АИ-92 65,87
АИ-95 71,45
АИ-98 93,60
Дизельное топливо 79,41

Причины ценового ралли ищут и на внешнем контуре. Ранее стало известно о резком подорожании белорусского бензина АИ-92 — за два месяца поставки от соседей выросли в цене почти в два раза. Только последняя неделя добавила шесть процентов к стоимости импортного ресурса.

"Рост тарифов на перевозки и логистические сбои неизбежно тянут вверх себестоимость литра на заправке. В условиях дефицита региональные власти вынуждены реагировать на рыночные перекосы, чтобы не допустить пустых баков на АЗС", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для стабилизации механизма снабжения Россия прорабатывает варианты закупок у иностранных партнеров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил: идут переговоры по импорту топлива. Главное условие сделок — приемлемая цена, которая позволит сбить накал на внутреннем рынке.

Ответы на популярные вопросы

Как сильно выросла цена на АИ-92 за неделю?

Стоимость самого массового бензина поднялась с 64,73 до 65,87 рубля за литр.

Планирует ли правительство ограничивать цены?

Власти готовят меры по импорту топлива из дружественных стран для насыщения рынка и стабилизации стоимости.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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