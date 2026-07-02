Навыки, которые спасают: где и как пройти обучение первой помощи в Саратове

Саратовская область демонстрирует противоречивую статистику смертности: пока общие показатели гибели от внешних факторов снижаются, отдельные категории, такие как отравления, показывают резкий рост. За первые шесть месяцев года в Саратове, Энгельсе и Балакове ушли из жизни 2539 человек. Жизни 86 из них оборвались из-за несчастных случаев, аварий и насилия, что почти на 10% меньше прошлогодних цифр. Однако структура этой смертности заставляет власти и медиков бить тревогу.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым by КФУ им. В. И. Вернадского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Первая помощь

Рейтинг угроз: от асфиксии до ДТП

Лидером среди внешних причин гибели в регионе стали суициды. По данным главного врача областной станции скорой помощи Олега Андрущенко, за полгода от асфиксии скончались 23 человека. Второе место прочно удерживают дорожные инциденты — автокатастрофы унесли жизни 21 жителя. На фоне общего снижения показателей пугающую динамику продемонстрировали отравления: число жертв выросло на 75%. Если в прошлом году за аналогичный период скончались 8 человек, то в этом — уже 14.

Причина гибели Количество (1-е полугодие) Суициды (асфиксия) 23 человека ДТП 21 человек Отравления 14 человек (+75%) Несчастные случаи (падения и т. д.) 10 человек

Трагический список дополняют криминальные инциденты и бытовая неосторожность. От холодного оружия погибли 8 человек, четверо стали жертвами утоплений, и еще по трое скончались из-за ожогов и других происшествий на воде. При этом риски часто связаны не только с личным поведением, но и с общей культурой безопасности, включая правильное качество продуктов и соблюдение правил на дорогах.

"Рост смертности от отравлений часто связан с попыткой сэкономить на легальной продукции или неосторожным применением бытовой химии и суррогатов. В регионах с высокой долей теневого оборота риски всегда выше, и это требует не только жесткого контроля, но и адресной социальной поддержки групп риска", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Психологическая помощь и анонимность

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер акцентировал внимание на важности своевременного обращения к психологам. Он подчеркнул, что многие саратовцы боятся "карательной медицины". "Не нужно бояться последствий, что обращение к специалисту приведет к постановке на учет, лишению водительских прав или разрешения на оружие. К тому же есть анонимная помощь", — призвал чиновник, подчеркивая, что душевное состояние напрямую влияет на демографические показатели городов, где активно демонтируют аварийный фонд и меняют городскую среду.

"Смертность от внешних причин — это единственный класс смертей, которые можно предотвратить. Из общего числа 49% скончавшихся находились в состоянии наркотического или иного опьянения. То есть значительно снизить смертность можно, проводя пропаганду здорового образа жизни", — резюмировал в ходе брифинга главный врач областной станции скорой помощи Олег Андрущенко.

Влияние опьянения и первая помощь

Данные медиков подтверждают: почти половина смертей от несчастных случаев связана с алкогольной или наркотической интоксикацией. В условиях, когда спрос на бензин и активность населения на дорогах растут, фактор трезвости становится решающим. Олег Андрущенко также напомнил о "золотом часе" — времени, когда жизнь человека можно спасти до приезда медиков. Жителей региона приглашают пройти курсы оказания первой помощи в областном центре медицины катастроф.

"В крупных агломерациях, таких как Саратов и Энгельс, ключевым фактором выживаемости при ЧС остается скорость реагирования и навыки окружающих. Программы по благоустройству и созданию комфортных пешеходных зон должны дополняться массовым обучением граждан реанимационным мероприятиям", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Поставят ли меня на учет при обращении к психологу?

Нет, обращение за консультативной психологической помощью не является основанием для автоматической постановки на диспансерный учет и ограничения прав.

Какие внешние причины смерти можно предотвратить?

Практически все: от ДТП и утоплений до отравлений. Главным инструментом профилактики остается отказ от алкоголя и соблюдение техники безопасности.

Где в Саратове научат оказывать первую помощь?

Специализированные занятия для населения проводятся на базе областного центра медицины катастроф.

Правда ли, что пьяные гибнут чаще?

Согласно статистике саратовского минздрава, 49% погибших от внешних причин находились в состоянии опьянения.

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