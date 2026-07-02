Не просто переправа, а новые ворота в Китай: в Приамурье решают судьбу большого моста

В Амурской области развернулась подготовка к строительству трансграничного моста Джалинда — Мохэ. Проект свяжет российские территории с Китаем и станет магистралью для поставок грузов в Якутию. Власти региона оценили ход подготовительных работ и обсудили варианты будущей конструкции. Стороны намерены выбрать финансовую модель до конца текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Troshin (Алексей Трошин), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мост

Переправа свяжет два берега

Мост через Амур превратится в транспортный канал, который обеспечит безопасность отдаленных районов и укрепит торговлю с соседней страной. Специалисты уже подготовили четыре концепции переправы: от раздельных путей до многоуровневых совмещенных эстакад. Выбор зависит от логистики примыкания к существующим магистралям и итоговой стоимости объекта.

Для реализации задуманного рассматривают разные схемы финансирования. В качестве примера эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов отметил, что концессионное соглашение — проверенный сценарий для подобных крупных переходов. По его мнению, привлечение частного капитала в связке с государственным участием поможет избежать лишней нагрузки на бюджет.

Реконструкция пункта пропуска

Подготовительная площадка в Джалинде уже обустроена: грунт подняли над уровнем паводков и залили фундаменты под основные здания. Рабочим предстоит построить котельную, ангары для осмотра транспорта и кинологический комплекс. Готовность металлокаркаса производственного здания достигла 70 процентов.

По словам эксперта Pravda.Ru Ольга Морозова, создание комфортной инфраструктуры на таких объектах требует комплексного подхода к благоустройству. Она пояснила в беседе с Pravda.Ru, что развитие приграничного поселка должно идти параллельно с возведением моста, чтобы исключить дефицит жилья и мощностей для обслуживания персонала.

Планы развития территории

Инвесторы готовят терминалы для перевалки угля и руды, а оператор инфраструктуры «Железные дороги Якутии» проектирует технические участки на линии Сковородино — Джалинда. Обширная стройка потребует заселения сотен специалистов, поэтому в планах значатся многоквартирные дома для сотрудников контролирующих органов.

Оценивая масштаб задачи, эксперт Pravda.Ru Владимир Орлов подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru, что такие проекты меняют статус муниципалитетов. Он добавил, что при правильном управлении подобные инициативы дают импульс экономике района и создают новые рабочие места в отдаленных точках страны.

Этап Сроки и параметры Строительство моста Около 4 лет Завершение работ на участке Осень 2026 года Жилье для персонала Около 270 квартир

Ответы на популярные вопросы

Когда начнется основной этап работ?

После согласования финансовой модели и подписания межгосударственных договоренностей, что планируют завершить до конца текущего года.

Как планируют организовать движение на мосту?

Рассматриваются варианты с раздельными пролетами или совмещенной конструкцией, где транспортные пути расположат на одном или разных уровнях.