Бензин включил повышенную передачу: цены на российских АЗС выросли почти на 12% за полгода

Российский топливный рынок вошел в фазу крутого подъема: за первую половину 2026 года цены на заправках выросли на 11,6%. Росстат фиксирует подорожание во всех сегментах, при этом наиболее массовый бензин АИ-92 прибавил в цене почти 12%. В ряде регионов власти уже вводят экстренные режимы для защиты социальных служб от дефицита. В этом обзоре разберем механику ценового скачка и последствия для логистики регионов.
Скорость движения ценников на стелах АЗС обогнала прогнозы аналитиков. Бензин марки АИ-92 подорожал на 11,9%, чуть отстает АИ-95 с результатом 11,4%. Дизельное топливо, которое везет на себе весь грузовой транспорт страны, прибавило 11%. Меньше всего инфляция затронула премиальный АИ-98, чей рост составил 8,6%.
"Ценники на заправках сегодня напоминают график экстренного ремонта сетей. Когда расходы на эксплуатацию и логистику растут, конечный потребитель первым чувствует это в своем кошельке", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
В Приволжском округе средняя стоимость литра бензина к концу июля достигла 70,94 руб. Особенно остро ситуация выглядит в Пензенской области, где за литр АИ-98 просят уже более 97 рублей. Местная администрация перешла на режим повышенной готовности, чтобы топливный голод не остановил скорые помощи и пожарные расчеты.
"Введение особого режима в регионах — это попытка заделать дыры в снабжении до того, как пострадает социальный сектор. Бюджеты территорий сейчас проходят жесткую проверку на устойчивость к ценовым шокам", — объяснил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Только за последнюю неделю июля рост цен затронул 82 субъекта федерации. Дизель за семь дней подскочил на 2,2%, что создает дополнительное давление на аграриев в разгар сезона. Стабилизация внутреннего рынка требует ручного управления, так как рыночные механизмы пока не справляются с нагрузкой.
"Для сельского хозяйства такие скачки равносильны внезапной засухе. Расходы на уборку урожая закладываются в цену продуктов, поэтому топливный кризис скоро докатится до магазинных полок", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.
|Вид топлива
|Рост за полгода
|АИ-92
|11,9%
|АИ-95
|11,4%
|Дизель
|11%
Сказывается совокупность факторов: от экспортных котировок до логистических заторов на железных дорогах, которые замедляют доставку вглубь страны.
Это административная мера, позволяющая властям бронировать запасы топлива на нефтебазах для нужд экстренных служб в приоритетном порядке.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.