Школьный звонок прозвенел на 100 тысяч рублей: в Бурятии выпускникам сделали необычный подарок

В Иволгинском районе Бурятии прошла церемония чествования выпускников, показавших максимальные результаты на экзаменах и в учебе. Меценаты из компании АпатитАгро выделили значительные суммы для поощрения отличников и их наставников. Денежные призы получили не только обладатели медалей, но и обладатели стобалльных сертификатов ЕГЭ. В материале разберем, как частные инвестиции в образование меняют мотивацию в сельских школах и какие карьерные лифты открываются перед сельской молодежью.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети сдают экзамен

Инвестиции в школьный интеллект

Нижне-Иволгинская школа стала площадкой для масштабного награждения 27 медалистов. Среди них 12 человек получили золото, а 15 — серебряные награды. Компания АпатитАгро установила четкую сетку выплат: 15 тысяч рублей за золотую медаль и 10 тысяч за серебряную. Особое внимание уделили тем, кто преодолел планку в 90 баллов по профильным предметам.

"Поддержка талантов на местах помогает ребятам поверить в свои силы еще до поступления в университет. Мы ждем, что после получения дипломов в ведущих вузах страны они вернутся развивать экономику родной Бурятии", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для стобалльников предусмотрели премию в 100 тысяч рублей. Дарина Лубсанова, представляющая Иволгинскую школу, заработала высший балл по литературе и 97 баллов по русскому языку. Девушка планирует направить полученные средства на оплату дальнейшего обучения. Аналогичный финансовый результат показал Андрей Цывандоржиев из школы Поселья, сдавший химию на 100 баллов.

Премии для учителей и наставников

Система поощрений затронула и педагогический состав. Учителя, подготовившие стобалльников, получили сертификаты на 50 тысяч рублей. За выпускников-высокобалльников (от 90 и выше) педагогам выплатили по 25 тысяч рублей. Это позволило некоторым учителям заработать внушительные суммы за один цикл экзаменов.

"Финансовое стимулирование учителей в малых городах и селах выравнивает качество образования. Когда труд педагога оценивается конкретными цифрами, это дает мощный импульс для внедрения новых методик и работы на результат", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Рекордсменом среди учителей стала Татьяна Иванова, преподающая русский язык и литературу. Благодаря успехам ее учеников, суммарный объем премий педагога превысил 200 тысяч рублей. По словам учительницы, такая оценка труда в цифровом выражении происходит в районе впервые и мотивирует коллективы работать эффективнее.

Карьерный старт и социальный лифт

Денежные бонусы — лишь часть партнерства бизнеса и района. Между муниципалитетом и аграрной компанией заключено соглашение о сотрудничестве на пять лет. В рамках этого документа меценат оплатит обучение трех лучших выпускников в Санкт-Петербургском горном университете по направлениям геологии и экологии.

Категория получателя Размер выплаты Выпускник-стобалльник 100 000 рублей Педагог стобалльника 50 000 рублей Золотая медаль 15 000 рублей Результат ЕГЭ 90+ 25 000 рублей

"Создание связки между школой, вузом и будущим работодателем — это лучший способ удержать молодежь в регионе. Гарантированное рабочее место после учебы в Питере снимает главную тревогу выпускника", — объяснил специально для Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Кто имеет право на целевое обучение?

Три лучших выпускника района, отобранные по результатам аттестации и личных достижений в инженерных дисциплинах.

Можно ли получить несколько премий сразу?

Да, выплаты суммируются за медали и высокие баллы на экзаменах, что подтвердили примеры Дарины Лубсановой и Андрея Цывандоржиева.

Дает ли премия льготы при поступлении?

Выплаты от частной компании являются материальной поддержкой и не влияют на дополнительные баллы в вузах, в отличие от золотых и серебряных медалей.