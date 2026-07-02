Заправки гаснут одна за другой: в Краснодаре работать продолжает лишь часть городских АЗС

Краснодарские водители столкнулись с серьезным дефицитом на заправках: более половины городских станций перевели пистолеты в режим ожидания. На текущий момент топливо отпускают менее чем на половине объектов, что провоцирует напряженность на дорогах и ажиотажный спрос. В материале разберем актуальную карту доступности марок АИ-92 и АИ-95, причины массовой остановки станций и ограничения, введенные владельцами сетей. Ситуация требует от автовладельцев точного расчета маршрута и отказа от формирования запасов в канистрах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

Маршрут с пустым баком

Городская логистика нефтепродуктов дала сбой: из сотни заправок Краснодара рабочими остаются лишь 44. Еще 59 станций временно заморозили продажи, а 11 ушли на техническую профилактику и обновление фасадов. Дизельное топливо пока удерживает позиции самого доступного ресурса, его можно найти почти на каждой открытой АЗС.

"Перебои с поставками на конкретные станции часто связаны с логистическими заторами и перераспределением объемов внутри региональных сетей. Сейчас важно не паниковать, так как запасы в хранилищах достаточны для перекрытия текущих нужд без создания искусственного дефицита", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

С высокооктановым бензином ситуация сложнее. Марка АИ-92 представлена на 38 объектах, а популярный девяносто пятый доступен только на 31 станции. Сложнее всего приходится владельцам мощных иномарок — бензин АИ-100 завезли лишь на 20 заправок города.

Запрет на тару и канистры

Владельцы заправочных комплексов начали вводить защитные фильтры. На многих станциях залить горючее можно только напрямую в бак автомобиля. Попытки заправиться впрок, используя переносные емкости и канистры, жестко пресекаются персоналом. Такие меры должны сбить волну паники и исключить спекулятивное накопление ресурса.

"Административные барьеры на АЗС — это вынужденная реакция на поведение потребителей. Как только горожане перестанут скупать топливо сверх меры, очереди исчезнут сами собой, а нагрузка на транспортные узлы снизится до нормативных значений", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Местные власти пытаются наладить ритмичность поставок через взаимодействие с крупными трейдерами. Основная задача — избежать простоя общественного транспорта и спецтехники. Водителей призывают соблюдать культуру потребления и не занимать места у колонок ради нескольких литров дозаправки.

Топливо Количество АЗС Дизель 42 станции АИ-92 38 станций АИ-95 31 станция АИ-100 20 станций

Прогнозы и стабилизация ресурсов

Рынок нефтепродуктов в краевом центре сейчас напоминает стройку с временно перекрытым подъездом. Инфраструктура готова, но ритм доставки сбит внешними факторами. Аналитики фиксируют, что задержки носят временный характер и не связаны с полным отсутствием продукта на базах.

"Региональный бюджет сильно зависит от стабильной работы розничного звена. Поэтому нормализация обстановки — приоритет для всех уровней управления. Ожидается, что после завершения профилактики на ключевых НПЗ ситуация выровняется", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему заправки закрыты на ремонт?

Часть объектов использует этот период для планового ребрендинга и обновления технического парка, чтобы не терять время в период снижения поставок.

Можно ли жаловаться на отказ заправить канистру?

В текущей ситуации это является внутренним правилом безопасности и мерой по предотвращению дефицита, оспаривать такие действия юридически крайне сложно.

Когда ситуация придет в норму?

Точные сроки зависят от синхронизации работы транспортных компаний и распределительных центров, обычно такие сбои устраняются в течение нескольких недель.