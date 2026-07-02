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Двадцать семь звонков за сутки: подмосковная жительница заставила банк заплатить за давление

Россия » Центр » Московская область

Жительница Московской области добилась наказания для крупного банковского учреждения за агрессивные методы взыскания долгов. После обращения пострадавшей в региональное управление судебных приставов выяснилось, что кредитор буквально атаковал клиентку звонками. Суммарно за одни сутки на телефон женщины поступило 27 вызовов с требованиями немедленно погасить просрочку, что грубо нарушает установленные законом нормы. 

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Фото: unsplash.com by Hitesh Choudhary is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Превышение лимитов общения и штрафные санкции

В ходе расследования, которое провели сотрудники ГУФССП России по Московской области, подтвердились факты психологического давления. Помимо круглосуточных звонков, банк засыпал должницу электронными письмами и текстовыми сообщениями, игнорируя правила федерального законодательства. По регламенту, кредитор не имеет права звонить клиенту чаще одного раза в день и восьми раз в месяц. За подобные злоупотребления юрлицо было признано виновным по первой части статьи 14.57 КоАП РФ, что повлекло административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Намеренное использование телефона для причинения абоненту беспокойства беспрерывными звонками нарушает неприкосновенность частной жизни", - отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.

Оказалось, что банк уже попадал в поле зрения приставов за аналогичные методы работы в других субъектах страны, что стало отягчающим фактором. Как сообщают "Вести Подмосковья", на данный момент штраф полностью оплачен, а незаконная практика была прекращена. Специалисты напоминают, что для защиты своих прав граждане могут подать жалобу через портал Госуслуг или оставить обращение в интернет-приемной на официальном сайте ведомства.

Ответы на популярные вопросы о правилах взыскания долгов

Сколько раз в день банк может звонить должнику?

Согласно действующему законодательству, кредитор имеет право совершать телефонные звонки не более одного раза в сутки.

Существуют ли ограничения на ночные звонки?

Да, взаимодействие запрещено в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а в выходные — с 20:00 до 09:00 по местному времени должника.

Каков лимит звонков за месяц?

Кредитор или коллекторы могут звонить должнику не более восьми раз в течение одного календарного месяца.

Куда жаловаться на агрессивное поведение кредиторов?

Обращение следует направить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) через Госуслуги или письменным заявлением в региональное отделение.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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