Троллейбус снимут с проводов: в Ярославле готовят перемены, которых давно ждали

Ярославль готовится к масштабной зачистке исторического центра от паутины проводов. Городские власти намерены демонтировать контактную сеть на Большой Октябрьской и Первомайской улицах, открыв вид на памятники архитектуры. Проект Чистое небо затронет не только кабели связи, но и троллейбусную инфраструктуру. Вместо привычного электротранспорта на маршруты выкатят машины с автономным ходом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Троллейбус

Небо без лишних деталей

Центральные магистрали Ярославля избавляют от визуального шума. Инженеры планируют спрятать коммуникации под землю, создавая эстетичный городской ландшафт. Основной удар придется на Большую Октябрьскую улицу, ремонт которой намечен на ближайшие годы. Здесь провода исчезнут полностью, освобождая пространство для обзора старинных зданий и храмов.

"Перенос сетей под землю требует серьезных затрат, поэтому работы обычно синхронизируют с капитальным ремонтом дорожного полотна. Такой подход уже испытали на улице Свободы, где заранее подготовили кабельную канализацию под тротуарами", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Троллейбусы меняют тактику

Для сохранения транспортной доступности Ярославль закупает 32 троллейбуса нового поколения. Машины марок БКМ, КамАЗ и Синара оснащены мощными аккумуляторами. Запас хода без подключения к проводам составляет 30 километров, что позволяет технике свободно маневрировать по центру. Пассажиры получат кондиционеры, медиапанели и системы бесконтактной оплаты.

"Обновление парка за счет лизинга — классический инструмент для регионов. Новые троллейбусы снизят нагрузку на бюджет в части обслуживания устаревших контактных линий, которые часто становятся причиной заторов из-за обрывов или капризов погоды", — отметил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Поставка техники ожидается к середине августа. После этого транспортники проведут обкатку новых маршрутов в рабочих условиях. Только после успешных тестов рабочие приступят к демонтажу старых столбов и кронштейнов. Горожанам обещают сообщать о графике перекрытий и изменениях в движении заранее через официальные каналы.

"Уборка проводов с фасадов и опор существенно упрощает содержание территорий. Чем меньше объектов на тротуарах, тем легче проводить механизированную уборку и поддерживать порядок в пешеходных зонах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по архитектурному облику Ольга Морозова.

Планы по реконструкции

Параметр Детали проекта Сроки ремонта 2027—2028 годы Количество машин 32 новых троллейбуса Технология Увеличенный автономный ход

Проект Большой Октябрьской уже готов, хотя специалисты продолжают устранять технические неточности. Главная сложность заключается в плотности существующих подземных коммуникаций. Строителям придется аккуратно вписывать новые кабельные каналы в тесную среду старого города, чтобы не повредить действующие системы водоснабжения.

"Муниципальная реформа в транспортной сфере требует точного расчета. Если заявленный запас хода в 30 километров подтвердится в зимних условиях, Ярославль станет примером для других исторических центров", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Не встанут ли троллейбусы в пробках?

Новые модели обладают динамикой обычных автобусов и не привязаны к конкретной полосе из-за отсутствия штанг на участках без проводов.

Когда начнут убирать столбы?

Демонтаж начнется только после завершения поставок всей партии транспорта и успешного прохождения испытательных заездов.