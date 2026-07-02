Север буквально задыхается: масштабный десант высадился на Новой Земле для экстренного спасения тундры

Три экологических десанта отправились в высокие широты для масштабной очистки Арктики от промышленного мусора. Волонтеры движения "Чистый Север — чистая страна" вместе с учеными и студентами распределились по ключевым точкам: Новой Земле, Амдерме и острову Мудьюг. Основная задача сезона — ликвидация металлических свалок, оставшихся со времен активного освоения Севера. Кроме уборки, участники проведут научный мониторинг загрязнения микропластиком и укрепят береговую линию.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледокол в Арктике

Генеральная уборка Новой Земли

На архипелаге Новая Земля основной базой стала метеостанция Малые Кармакулы. Здесь добровольцы реализуют проект по очистке побережья от ржавого лома и отработанного топлива. Ручной труд остается единственным безопасным способом работы, так как тяжелая техника может необратимо разрушить тонкий слой тундровой почвы.

Параллельно с демонтажем металлоконструкций команда проводит цифровую инвентаризацию свалок. С помощью дронов создается ортофотоплан местности, который ляжет в основу единой карты арктических отходов. Это позволит логистам точнее планировать маршруты судов для вывоза мусора на материк.

"Работа в таких экспедициях дает молодым специалистам возможность применить знания в экстремальном климате. Это не просто волонтерство, а реальная полевая практика на объектах инфраструктуры, которые критически важны для функционирования всего региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Точки присутствия на Мудьюге

В поселке Амдерма акцент сделан на ликвидации следов прошлой хозяйственной деятельности. Участники "Команды Арктики" собирают бочки из-под горюче-смазочных материалов и благоустраивают жилые зоны метеорологов. Экологический мониторинг в этом районе помогает отследить, как природа восстанавливается после снижения антропогенной нагрузки.

Остров Мудьюг требует иного подхода — здесь волонтеры сфокусированы на берегоукреплении. Динамика северных морей постепенно размывает берега, угрожая постройкам станции. Укладка защитных конструкций и поддержание рабочих мощностей метеоцентра стали приоритетными целями этого выезда.

"Уязвимость северных территорий к любым вмешательствам диктует жесткие правила. Своевременное укрепление берегов и контроль над загрязнением рек позволяют предотвратить долгосрочные техногенные аварии в Заполярье", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Результаты системного подхода

За последние годы экологическое движение освободило от мусора 275 квадратных километров северных земель. Суммарный вес вывезенного лома уже превысил 1500 тонн. Логистику процесса обеспечивает научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов", которое забирает собранные отходы во время регулярных рейсов по снабжению станций.

Локация Ключевая задача Новая Земля Картирование свалок и сбор металла Амдерма Мониторинг почв и очистка поселка Остров Мудьюг Защита береговой линии от эрозии

Работа продлится до конца июля, захватывая самый благоприятный период для работы в Арктике. После завершения смены волонтеры вернутся в Архангельск для обработки собранных данных и проб грунта. Результаты исследований будут переданы в научные центры для уточнения экологического состояния прибрежных зон.

"Региональные бюджеты редко могут потянуть такие объемы уборки в одиночку. Привлечение федеральных грантов и волонтерских корпусов — грамотный механизм развития отдаленных территорий", — объяснил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Куда отправляют собранный мусор?

Весь металлолом и пластик вывозят на материк научно-экспедиционными судами для дальнейшей переработки на специализированных предприятиях.

Почему нельзя использовать технику?

Гусеничный и тяжелый колесный транспорт разрушает мохово-лишайниковый покров, который в условиях севера восстанавливается десятилетиями.