Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США жестко подставили союзников: НАТО бьется в панике из-за дефицита бомбардировщиков
Троллейбус снимут с проводов: в Ярославле готовят перемены, которых давно ждали
Север буквально задыхается: масштабный десант высадился на Новой Земле для экстренного спасения тундры
Двадцать семь звонков за сутки: подмосковная жительница заставила банк заплатить за давление
Никакой химии, а результат — пушка: как заставить вредителей забыть дорогу к кабачкам
Все боялись медведя, а зря: самым опасным зверем для людей оказался совсем другой лесной житель
Дрожжи, зола и теплая вода: простой рецепт, после которого капуста начинает завязывать кочаны
Когда даже сиденья обжигают спину: странный приём помогает быстрее выпустить жару из салона
Для них сделали отдельный список: четыре опасных растения в Алтайском крае попали под новые правила

Лосось поплыл против течения цен: кета и нерка неожиданно начали дешеветь в разгар путины

Россия » Дальний Восток

Рыбный прилавок перенастраивает ценники в пользу покупателя. Красная рыба, которая долгое время считалась деликатесом для особых случаев, начала терять в цене на фоне старта активного промысла. Вопреки сезонным ожиданиям, кета и нерка стали лидерами удешевления в оптовом звене. В ситуации, когда логистика и хранение обычно "накручивают" стоимость, рынок продемонстрировал обратный маневр. Мы разобрались, почему лососи поплыли против течения инфляции и надолго ли хватит этого дисконта.

Свежая рыба на витрине
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Свежая рыба на витрине

Тихоокеанский дисконт для оптовиков

На Дальнем Востоке зафиксирован резкий сброс цен на ключевые виды лососевых. К концу июня оптовики отдавали килограмм кеты за 450 рублей, а нерку оценивали в 750 рублей. Это движение цен выбивается из привычного графика, когда начало путины провоцирует подорожание из-за ажиотажного спроса. Рынок словно сменил полосу движения, заставляя перекупщиков быстрее освобождать склады.

"Цены на лососевых обычно растут в начале лета, когда стартует промысел. В текущем сезоне кривая стоимости пошла вниз, что не характерно для этого периода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Снижение цен на кету и нерку можно сравнить с разгрузкой переполненного состава. Традиционно стабильность наступает только к осени, а ценовой откат — после новогодних праздников. Однако текущая навигация товаров на рынке показывает, что избыток предложения начал давить на ценник раньше срока.

Прогнозы вылова и объем предложения

Путина 2024 года идет по сокращенному графику. Рыбаки ожидают поднять из сетей около 227 тысяч тонн лосося. Это на треть меньше прошлогодних рекордов, но дефицита на столах не предвидится. Основную массу улова составит горбуша — 107 тысяч тонн. Кета и нерка займут свои ниши с показателями 71 тысяча и 38 тысяч тонн соответственно.

"Региональные бюджеты сильно зависят от стабильности рыбного сектора. Хотя объемы вылова ниже прошлогодних, ускоренная реализация остатков помогает поддерживать денежный поток", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация с горбушей отличается от ее собратьев. Основные запасы этой рыбы были реализованы еще зимой и весной. Из-за отсутствия товарного балласта на складах горбуша не смогла повторить ценовое пике кеты. Рынок просто не нашел поводов для аналогичного снижения стоимости в этом сегменте.

Логика цен на прилавке

Потребительская корзина ощутит изменения не сразу. Путь от причала до магазина требует времени на логистическую сортировку. ВАРПЭ указывает, что стабилизация розничных цен обычно догоняет оптовые тренды с задержкой в несколько недель. Сейчас рынок проходит через фильтр сезонных колебаний, где предложение пока перевешивает аппетиты закупщиков.

"Для отдаленных территорий вопрос стоимости морепродуктов связан с транспортным плечом. Снижение отпускных цен в портах — хороший сигнал для развития внутренней торговли", — подчеркнула специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Вид рыбы Цена за килограмм (руб)
Кета 450
Нерка 750
Горбуша (прогноз) 107 (тысяч тонн вылова)

Ответы на популярные вопросы

Когда рыба станет дешевле в магазинах?

Оптовое снижение цен обычно отражается в рознице спустя 3–4 недели, когда новые партии товара доходят до крупных торговых сетей.

Почему горбуша не дешевеет вместе с кетой?

Запасы горбуши были в значительной степени исчерпаны в начале года, поэтому на рынке нет излишка, который мог бы толкнуть цену вниз.

Повлияет ли снижение объемов вылова на общий дефицит?

Несмотря на сокращение прогноза по вылову на треть, объемов достаточно для внутреннего потребления, дефицита продукции не ожидается.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Экономика и бизнес
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Мадьяр доигрался до протестов: в Будапеште заговорили о скором возвращении Орбана
Мир. Новости мира
Мадьяр доигрался до протестов: в Будапеште заговорили о скором возвращении Орбана
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Последние материалы
Дрожжи, зола и теплая вода: простой рецепт, после которого капуста начинает завязывать кочаны
Когда даже сиденья обжигают спину: странный приём помогает быстрее выпустить жару из салона
Для них сделали отдельный список: четыре опасных растения в Алтайском крае попали под новые правила
Вода буквально снесла дороги: паводки в Свердловской области парализовали движение в пяти районах
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Опасная экономия на юристе: цифровой помощник превратит ваше дело в юридический мусор
Стоп, гниль: 7 железных правил профилактики, чтобы лук дозрел до урожая
Рыба ростом с человека попалась на крючок: открытие навигации в Саратове ознаменовалось сенсацией
Ягоды будут как только что с грядки: самый вкусный способ заготовки клубники на зиму
От пастели до кружева: гид по самым желанным топам, вдохновленным романтикой деревни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.