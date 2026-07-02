Лосось поплыл против течения цен: кета и нерка неожиданно начали дешеветь в разгар путины

Рыбный прилавок перенастраивает ценники в пользу покупателя. Красная рыба, которая долгое время считалась деликатесом для особых случаев, начала терять в цене на фоне старта активного промысла. Вопреки сезонным ожиданиям, кета и нерка стали лидерами удешевления в оптовом звене. В ситуации, когда логистика и хранение обычно "накручивают" стоимость, рынок продемонстрировал обратный маневр. Мы разобрались, почему лососи поплыли против течения инфляции и надолго ли хватит этого дисконта.

Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free Свежая рыба на витрине

Тихоокеанский дисконт для оптовиков

На Дальнем Востоке зафиксирован резкий сброс цен на ключевые виды лососевых. К концу июня оптовики отдавали килограмм кеты за 450 рублей, а нерку оценивали в 750 рублей. Это движение цен выбивается из привычного графика, когда начало путины провоцирует подорожание из-за ажиотажного спроса. Рынок словно сменил полосу движения, заставляя перекупщиков быстрее освобождать склады.

"Цены на лососевых обычно растут в начале лета, когда стартует промысел. В текущем сезоне кривая стоимости пошла вниз, что не характерно для этого периода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Снижение цен на кету и нерку можно сравнить с разгрузкой переполненного состава. Традиционно стабильность наступает только к осени, а ценовой откат — после новогодних праздников. Однако текущая навигация товаров на рынке показывает, что избыток предложения начал давить на ценник раньше срока.

Прогнозы вылова и объем предложения

Путина 2024 года идет по сокращенному графику. Рыбаки ожидают поднять из сетей около 227 тысяч тонн лосося. Это на треть меньше прошлогодних рекордов, но дефицита на столах не предвидится. Основную массу улова составит горбуша — 107 тысяч тонн. Кета и нерка займут свои ниши с показателями 71 тысяча и 38 тысяч тонн соответственно.

"Региональные бюджеты сильно зависят от стабильности рыбного сектора. Хотя объемы вылова ниже прошлогодних, ускоренная реализация остатков помогает поддерживать денежный поток", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация с горбушей отличается от ее собратьев. Основные запасы этой рыбы были реализованы еще зимой и весной. Из-за отсутствия товарного балласта на складах горбуша не смогла повторить ценовое пике кеты. Рынок просто не нашел поводов для аналогичного снижения стоимости в этом сегменте.

Логика цен на прилавке

Потребительская корзина ощутит изменения не сразу. Путь от причала до магазина требует времени на логистическую сортировку. ВАРПЭ указывает, что стабилизация розничных цен обычно догоняет оптовые тренды с задержкой в несколько недель. Сейчас рынок проходит через фильтр сезонных колебаний, где предложение пока перевешивает аппетиты закупщиков.

"Для отдаленных территорий вопрос стоимости морепродуктов связан с транспортным плечом. Снижение отпускных цен в портах — хороший сигнал для развития внутренней торговли", — подчеркнула специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Вид рыбы Цена за килограмм (руб) Кета 450 Нерка 750 Горбуша (прогноз) 107 (тысяч тонн вылова)

Ответы на популярные вопросы

Когда рыба станет дешевле в магазинах?

Оптовое снижение цен обычно отражается в рознице спустя 3–4 недели, когда новые партии товара доходят до крупных торговых сетей.

Почему горбуша не дешевеет вместе с кетой?

Запасы горбуши были в значительной степени исчерпаны в начале года, поэтому на рынке нет излишка, который мог бы толкнуть цену вниз.

Повлияет ли снижение объемов вылова на общий дефицит?

Несмотря на сокращение прогноза по вылову на треть, объемов достаточно для внутреннего потребления, дефицита продукции не ожидается.