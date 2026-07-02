Власти Алтайского края утвердили фронтальный план зачистки территорий от враждебной флоры. Новый перечень включает растения, которые стремительно захватывают свободные площади и угрожают здоровью жителей. Чиновники обязали муниципальные структуры не просто фиксировать появление опасных всходов, но и полностью ликвидировать их до начала цветения. Основной удар нанесут по ядовитым сорнякам, которые годами оккупировали окраины городов и обочины дорог.
Под прицел Минприроды региона попали болиголов пятнистый, борщевик Сосновского, циклахена дурнишниколистная и золотарник канадский. Эти виды признаны некарантинными, однако их распространение в черте населенных пунктов теперь запрещено законом. Требования не касаются только лесных массивов и заповедных зон, где природная экосистема регулирует себя самостоятельно. На всех остальных землях владельцы обязаны проводить регулярные рейды и выкорчевывать опасные стебли.
"Борщевик и циклахена работают как живые насосы, вытягивая ресурсы из почвы и вытесняя привычную нам зелень. Если сейчас не остановить их экспансию через жесткий контроль регионального бюджета и муниципальных программ, затраты на восстановление земель вырастут в десятки раз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Особую тревогу специалистов вызывает паслен колючий, который относится к категории карантинных объектов. Это растение действует как биологическое оружие: его листья ядовиты, а острые шипы наносят серьезные внутренние травмы скоту. Даже случайное попадание паслена в сено может обернуться массовой гибелью животных или дорогостоящим лечением в ветеринарных клиниках.
"Мы фиксируем риски для сельского хозяйства, когда агрессивные сорняки подавляют культурные посевы. Уничтожение этих очагов напрямую влияет на продовольственную безопасность и рентабельность местных ферм", — отметил аграрный эксперт Виктор Смирнов специально для Pravda.Ru.
Для аграрного сектора разработан расширенный регламент химической и механической прополки. В список для сельхозугодий вошли 20 наименований, среди которых значатся подорожник ланцетный и лох узколистный. Фермерам придется пересмотреть графики обработки полей, чтобы не допустить засорения зерновых и масличных культур семенами вредоносных растений.
"Любые нарушения нормативов по содержанию земель могут привести к административным штрафам. Сейчас муниципальные власти получили четкий инструмент для контроля за нерадивыми собственниками, игнорирующими заросли на своих участках", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова в беседе с Pravda.Ru.
|Категория растений
|Методы контроля
|Некарантинные (борщевик, болиголов)
|Обязательное уничтожение в городах и селах
|Карантинные (паслен колючий)
|Жесткая изоляция и химическая зачистка
|Сельскохозяйственные (20 видов)
|Искоренение на пашнях и пастбищах
Обязанность лежит на владельцах и арендаторах земельных участков, будь то частные лица, компании или муниципалитеты.
Да, игнорирование предписаний по очистке территории влечет административную ответственность согласно региональному кодексу.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.