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Для них сделали отдельный список: четыре опасных растения в Алтайском крае попали под новые правила

Россия » Сибирь » Барнаул

Власти Алтайского края утвердили фронтальный план зачистки территорий от враждебной флоры. Новый перечень включает растения, которые стремительно захватывают свободные площади и угрожают здоровью жителей. Чиновники обязали муниципальные структуры не просто фиксировать появление опасных всходов, но и полностью ликвидировать их до начала цветения. Основной удар нанесут по ядовитым сорнякам, которые годами оккупировали окраины городов и обочины дорог.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Четверка главных сорняков

Под прицел Минприроды региона попали болиголов пятнистый, борщевик Сосновского, циклахена дурнишниколистная и золотарник канадский. Эти виды признаны некарантинными, однако их распространение в черте населенных пунктов теперь запрещено законом. Требования не касаются только лесных массивов и заповедных зон, где природная экосистема регулирует себя самостоятельно. На всех остальных землях владельцы обязаны проводить регулярные рейды и выкорчевывать опасные стебли.

"Борщевик и циклахена работают как живые насосы, вытягивая ресурсы из почвы и вытесняя привычную нам зелень. Если сейчас не остановить их экспансию через жесткий контроль регионального бюджета и муниципальных программ, затраты на восстановление земель вырастут в десятки раз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Токсичные барьеры на пастбищах

Особую тревогу специалистов вызывает паслен колючий, который относится к категории карантинных объектов. Это растение действует как биологическое оружие: его листья ядовиты, а острые шипы наносят серьезные внутренние травмы скоту. Даже случайное попадание паслена в сено может обернуться массовой гибелью животных или дорогостоящим лечением в ветеринарных клиниках.

"Мы фиксируем риски для сельского хозяйства, когда агрессивные сорняки подавляют культурные посевы. Уничтожение этих очагов напрямую влияет на продовольственную безопасность и рентабельность местных ферм", — отметил аграрный эксперт Виктор Смирнов специально для Pravda.Ru.

Оборона сельхозугодий

Для аграрного сектора разработан расширенный регламент химической и механической прополки. В список для сельхозугодий вошли 20 наименований, среди которых значатся подорожник ланцетный и лох узколистный. Фермерам придется пересмотреть графики обработки полей, чтобы не допустить засорения зерновых и масличных культур семенами вредоносных растений.

"Любые нарушения нормативов по содержанию земель могут привести к административным штрафам. Сейчас муниципальные власти получили четкий инструмент для контроля за нерадивыми собственниками, игнорирующими заросли на своих участках", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова в беседе с Pravda.Ru.

Категория растений Методы контроля
Некарантинные (борщевик, болиголов) Обязательное уничтожение в городах и селах
Карантинные (паслен колючий) Жесткая изоляция и химическая зачистка
Сельскохозяйственные (20 видов) Искоренение на пашнях и пастбищах

Ответы на популярные вопросы

Кто должен уничтожать сорняки?

Обязанность лежит на владельцах и арендаторах земельных участков, будь то частные лица, компании или муниципалитеты.

Будут ли штрафовать за борщевик?

Да, игнорирование предписаний по очистке территории влечет административную ответственность согласно региональному кодексу.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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