Вода буквально снесла дороги: паводки в Свердловской области парализовали движение в пяти районах

В Свердловской области из-за весенних паводков и резкого повышения уровня воды в реках введено экстренное ограничение движения транспорта в пяти муниципалитетах. Госавтоинспекция региона приняла меры в Артемовском, Березовском, Кушве, Первоуральске и Нижнесергинском районе, чтобы исключить риск аварий на затопленных участках. Планируя поездки по области, водителям стоит учитывать изменения в логистике, особенно если путь пролегает через сельские территории, где вода переливается через дорожное полотно.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Затопленный автомобиль

География перекрытий: от размытых мостов до затопленных трасс

Наиболее сложная дорожная обстановка зафиксирована в Первоуральске, где стихия нарушила сообщение сразу в нескольких точках. В поселке Перескачка полностью закрыт проезд из-за разрушения мостовой конструкции над рекой Уткой, также заблокированы участки в селе Битимка и на автодороге между Первоуральском и Ревдой. Для обеспечения безопасности экипажи ДПС дежурят на путях объезда, а на подъездах к опасным зонам установлены информационные щиты. Возможно, в будущем нагрузку на дорожную сеть снизит речной трамвай, который планируют запустить по Чусовой в мае.

"Разрушение моста в Перескачке — наиболее критический инцидент текущего паводка, требующий не просто временных мер, а капитального восстановления инфраструктуры после спада воды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

В других районах ситуация также остается напряженной: в Артемовском перекрыт мост через Бобровку, а под Березовским вода отрезала прямой путь к поселку Ключевск. Как сообщает tagilcity.ru, дорожные службы в Кушве организовали объезд третьего километра трассы Верхняя Тура — Красноуральск через Валериановск. На 19-м километре направления Нижние Серги — Михайловск — Арти проезд ограничен из-за частичного подтопления проезжей части. Путешественникам рекомендуют заранее проверять состояние маршрута, чтобы не попасть в затор или не повредить автомобиль.

Ответы на популярные вопросы о паводках в Свердловской области

Где полностью закрыто движение из-за разрушения инфраструктуры?

Полное прекращение движения зафиксировано в поселке Перескачка под Первоуральском, где паводок разрушил мост через реку Утку.

Какие альтернативные пути предусмотрены в районе Кушвы?

Участок трассы Верхняя Тура — Красноуральск на 3-м километре можно объехать через населенный пункт Валериановск.

Как водители узнают о перекрытых участках на месте?

На всех проблемных отрезках выставлены временные знаки, предупреждающие аншлаги и посты ДПС для регулирования потоков.

В каких муниципалитетах действуют самые жесткие ограничения?

Наибольшее количество перекрытых дорог отмечено в Первоуральске, также ограничения затронули Березовский, Артемовский, Кушву и Нижнесергинский район.

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