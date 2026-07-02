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Рыба ростом с человека попалась на крючок: открытие навигации в Саратове ознаменовалось сенсацией

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области официально завершился нерестовый запрет, ознаменовавшийся трофейным уловом на Волге. Местный рыболов добыл гигантского сома весом 45 килограммов 620 граммов, длина которого сопоставима с ростом взрослого человека. Снимки с добычей, сделанные сразу после открытия сезона 1 июля, вызвали широкий резонанс в профильном сообществе рыболовов региона.

Волга
Фото: commons.wikimedia.org by Изначально этот файл был загружен участником, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Волга

Масштабы волжского гиганта

Удачная рыбалка состоялась в акватории Волгоградского водохранилища. Автор трофея сохранил точное местоположение в секрете, однако подтвердил, что борьба с рыбой стала серьезным испытанием. Параметры улова впечатляют: при весе почти в центнер сом выглядит как анатомический дублер самого рыбака. Столь крупные особи в последние годы становятся редкостью, что подтверждает успешное прохождение весеннего цикла размножения.

"Такие экземпляры — это живые индикаторы здоровья реки. Сом весом свыше 45 килограммов рос не менее 15-20 лет, и то, что он дожил до таких размеров в условиях антропогенной нагрузки, говорит о хорошей кормовой базе в регионе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Снятие ограничений и режим реки

С 1 мая по 30 июня в Саратовской области действовал строгий режим тишины на воде. Запрет распространялся на Волгоградское водохранилище и все впадающие в него реки. По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, в 2024 году сложились благоприятные условия для воспроизводства биоресурсов. Стабильный уровень воды в Волге позволил икре не пересохнуть на мелководье, что гарантирует прирост популяции промысловых видов.

Параметр Статус с 1 июля
Способы лова Разрешено использование моторных лодок и нескольких снастей
Ограничение по весу 5 кг в сутки (кроме случаев поимки одной крупной рыбины)

Для многих жителей региона окончание запрета означает не только хобби, но и начало сезона активной речной навигации, которая связывает город с дачными массивами на островах. Теперь рыбаки законно используют эхолоты и моторные средства для поиска крупных хищников в ямах.

Безопасность и риски летнего сезона

Выход на воду требует соблюдения не только правил рыболовства, но и ветеринарной бдительности. Крупные хищники, такие как сомы, требуют тщательной термической обработки. В регионе внимательно следят за качеством продукции, учитывая, что в жаркий период риски заражения паразитами возрастают, особенно если улов попадает на стихийные рынки в обход проверок.

"Пока рыболовы радуются рекордам, важно помнить о правовом поле. Любая продажа улова без сертификатов системы "Меркурий" считается незаконным предпринимательством. А если сом был добыт в запретной зоне, даже один хвост может стоить свободы", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Кроме того, при длительном нахождении на воде стоит учитывать логистику: из-за высокого спроса наличие топлива на АЗС вблизи причалов может меняться, что требует заранее планировать запасы для катеров.

Ответы на популярные вопросы

Сколько рыбы можно вывозить с берега?

По правилам рыболовства, норма вылова составляет 5 кг на человека в сутки. Если одна пойманная рыба весит больше 5 кг, её можно забрать, но это будет дневным лимитом.

Разрешена ли подводная охота?

Да, со снятием нерестового запрета подводная охота разрешена вне мест массового отдыха граждан, если не используются дыхательные аппараты.

Где запрещено ловить рыбу даже после 1 июля?

Под абсолютным запретом остаются зоны вблизи плотин, шлюзов, мостов и особо охраняемых природных территорий (заповедников).

Нужно ли выпускать сома такого размера?

Законодательство не обязывает выпускать трофейную рыбу, если она достигла минимально допустимого размера (для сома это 90 см), однако рыболовы часто делают это в целях сохранения генофонда.

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Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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