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Собственников предупредили официально: Киров начал процедуру массового изъятия пустующих земель

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове началась жесткая инвентаризация частного сектора. За первые шесть месяцев года городская администрация выявила более 50 земельных участков, которые годами простаивают без дела. Пока владельцы медлят с закладкой фундамента, муниципалитет готовит почву для решительных мер.

участок
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
участок

Ревизия пустырей: цифры и факты

Специалисты мэрии проинспектировали 79 территорий, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Итоги проверки оказались неутешительными — 54 участка используются не по назначению. Вместо строительных площадок и жилых домов проверяющие обнаружили заросшие бурьяном пустыри. Сейчас власти активно внедряют новые правила для частного сектора, чтобы избавить город от долгостроев.

Собственникам-молчунам уже разослали официальные предостережения. Это первый тревожный звонок, сообщающий, что земельный надзор взял объект на карандаш. Если ситуация не изменится, механизм принуждения заработает в полную силу. Ситуация осложняется тем, что часто такие земли соседствуют с проблемными зонами, где инфраструктура требует восстановления после сезонных нагрузок.

"Земельный участок — это не просто актив для перепродажи через десять лет, а ресурс, который должен работать на развитие территории. Если владелец не вкладывается в строительство, он фактически блокирует развитие района, препятствуя прокладке коммуникаций и нормальному благоустройству", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Семь лет на стройку: новые правила игры

Законодательство в отношении "ленивых" застройщиков становится всё более суровым. С 2025 года вступают в силу четкие критерии оценки ликвидности использования земли. В территориальном управлении Ленинского района Кирова напоминают: если на наделе под ИЖС не начаты работы в течение семи лет, он автоматически признается неиспользуемым.

Этот срок считается достаточным для того, чтобы пройти все бюрократические этапы и возвести хотя бы "коробку" здания. Игнорирование этих сроков ставит под сомнение право владения. Особенно это актуально на фоне того, как надзорные органы проверяют освоение любых ресурсов, прямо или косвенно связанных с развитием территорий.

Параметр Что меняется
Срок освоения Максимум 7 лет до признания участка брошенным
Первая мера Официальное предостережение от администрации
Крайняя мера Изъятие через суд и продажа с торгов

От предостережения до молотка аукциона

Процедура изъятия земли — крайний, но вполне реальный сценарий. Если собственник игнорирует предостережения и продолжает использовать территорию не по назначению, дело передается в суд. Финальная точка — принудительная продажа участка на публичных торгах. Это напоминает процесс, когда за долги или нарушения проводится перерасчет или взыскание в коммунальной сфере.

Власти подчеркивают: цель не в том, чтобы отобрать собственность, а в том, чтобы заставить землю приносить пользу городу. Нередко пустующие участки становятся объектами споров по границам или самострою, что требует вмешательства юристов для уточнения условий использования, особенно в зонах газификации.

"Законодательство четко определяет: право собственности влечет за собой и обязанности. Принудительное изъятие земли через суд — это юридически сложная, но обкатанная процедура. Владельцам стоит помнить, что игнорирование административных актов неизбежно приведет к потере актива", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что считается началом строительства на участке ИЖС?

Наличия забора недостаточно. Необходимо возведение фундамента или наличие разрешительной документации вместе с активной фазой земельных работ.

Могут ли изъять участок, если на нем только огород?

Если категория земли — ИЖС, то основная цель — жилой дом. Длительное отсутствие строения даже при наличии грядок может стать поводом для санкций.

Как узнать, попал ли мой участок в список проверок?

Информация о рейдах обычно публикуется на сайте городской администрации, также стоит следить за почтовыми уведомлениями от земельного контроля.

Можно ли продлить семилетний срок освоения земли?

Продление возможно только в исключительных случаях, подтвержденных документально (например, судебные споры по границам или отсутствие подъездных путей).

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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