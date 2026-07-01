Вместо пашни — помойка: где в Нижегородской области нарушают закон об использовании сельхозземель

У сельхозземли в Нижегородской области снова нашлись непрошеные жильцы. Россельхознадзор выдал три предписания арендатору — ООО "Новая Эра".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца

Проверка прошла после мониторинга безопасности. Нарушения нашли на трех участках общей площадью более 20 гектаров. На каждом лежали несанкционированные свалки ТБО.

Захламление заняло 5100 квадратных метров. Часть земли так и не ввели в сельхозоборот. Участки вокруг деревни Бубенки в Княгининском округе простаивают, хотя им давно пора работать на поле, а не под мусорный склад.

Что нашли инспекторы

Речь идет о землях сельхозназначения. Они должны давать урожай, а не копить отходы. Но на месте увидели обычную свалку, только без таблички.

"Если участок забросили и превратили в свалку, это уже не вопрос порядка, а вопрос режима использования земли. Собственнику или арендатору придется убирать мусор и возвращать участок в работу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Что обязали сделать арендатора

ООО "Новая Эра" предписано устранить нарушения до 14 июня 2027 года. Нужно очистить территорию от ТБО и использовать землю по назначению.

Иначе история пойдет по знакомой колее: сначала предписание, потом новые претензии. Для сельхозземель это плохой маршрут.

"Такие свалки бьют по почве сразу по двум фронтам: портят структуру грунта и мешают нормальному обороту земли. Если участок не вводят в работу, он быстро теряет хозяйственный смысл", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что означает предписание Россельхознадзора?

Это требование устранить нарушение в срок. Его нужно исполнить, иначе возможны новые меры.

Почему свалка на сельхозземле считается нарушением?

Потому что участок должен использоваться для аграрных работ, а не для складирования отходов.

До какого срока нужно убрать мусор?

До 14 июня 2027 года.

Сколько земли захламлено?

Совокупная площадь свалок составляет 5100 квадратных метров.

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