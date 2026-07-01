Свердловские зарплаты бьют рекорды: кому в Екатеринбурге и области платят больше всего

Свердловская область уверенно держится в авангарде регионального рынка труда. Весной 2026 года регион занял второе место в стране по темпам роста предложений для "белых воротничков". Работодатели нарастили зарплатные бюджеты на 38% в годовом выражении, предлагая соискателям в среднем 108 029 рублей ежемесячно. Такие данные представили аналитики платформы "Авито Работа".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Программист с ноутбуком

Зарплатный рывок: цифры и факты

Лидером рейтинга стал Красноярский край: там планка поднялась на 43%, достигнув 111 549 рублей. Замыкает тройку Пермский край с показателем 106 346 рублей и приростом в 34%. В десятку регионов с самой заметной динамикой также попали Краснодарский край, Воронежская область, Башкортостан, Москва, Алтайский край и Подмосковье.

"Растущие аппетиты бизнеса на квалифицированные кадры прямо коррелируют с общим обновлением производственных цепочек в стране. Когда в регионах, например, идет запуск производства высокоскоростных поездов, спрос на качественный офисный управленческий персонал всегда обгоняет инфляцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кто в офисе получает больше всех

Внутри офисного сектора иерархия доходов остается предсказуемой: технологические навыки приносят наибольшую прибыль. Вершину списка заняли специалисты по программированию (138 939 рублей) и аналитики данных (135 944 рубля). Третье место у дизайнеров, а четвертое — у активных продажников.

Специальность Средняя зарплата (мес.) Программисты 138 939 руб. Аналитики данных 135 944 руб. Дизайнеры 109 513 руб. Менеджеры по продажам 92 939 руб.

Отметим, что работодатели стали чаще искать таланты в таких сферах, как развитие беспилотного транспорта или сложные инженерные системы, что требует штата профессиональных аналитиков и управленцев.

"Статистика по вакансиям — это лишь вершина айсберга. Мы видим, что запрос на "умные" кадры провоцирует работодателей конкурировать не только рублем, но и соцпакетами, ведь реальный доход в IT-сегменте жестко привязан к грейду и уникальности стека технологий, что не всегда отражено в стандартных объявлениях", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Как формировалась статистика?

Аналитики оценивали вакансии для специалистов с опытом от года до трех лет при полной занятости.

От чего зависит итоговый доход?

Зарплаты сильно различаются в зависимости от внутренней квалификации (грейда работника) и сложности выполняемых задач.

На кого из специалистов спрос вырос больше всего?

Лидерами по числу резюме стали аналитики данных (рост на 67%) и менеджеры по продажам (+36%).

Увеличилось ли количество претендентов на вакансии?

Да, общая соискательская активность по офисным позициям год к году выросла на 10%.

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