Свердловская область уверенно держится в авангарде регионального рынка труда. Весной 2026 года регион занял второе место в стране по темпам роста предложений для "белых воротничков". Работодатели нарастили зарплатные бюджеты на 38% в годовом выражении, предлагая соискателям в среднем 108 029 рублей ежемесячно. Такие данные представили аналитики платформы "Авито Работа".
Лидером рейтинга стал Красноярский край: там планка поднялась на 43%, достигнув 111 549 рублей. Замыкает тройку Пермский край с показателем 106 346 рублей и приростом в 34%. В десятку регионов с самой заметной динамикой также попали Краснодарский край, Воронежская область, Башкортостан, Москва, Алтайский край и Подмосковье.
"Растущие аппетиты бизнеса на квалифицированные кадры прямо коррелируют с общим обновлением производственных цепочек в стране. Когда в регионах, например, идет запуск производства высокоскоростных поездов, спрос на качественный офисный управленческий персонал всегда обгоняет инфляцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Внутри офисного сектора иерархия доходов остается предсказуемой: технологические навыки приносят наибольшую прибыль. Вершину списка заняли специалисты по программированию (138 939 рублей) и аналитики данных (135 944 рубля). Третье место у дизайнеров, а четвертое — у активных продажников.
|Специальность
|Средняя зарплата (мес.)
|Программисты
|138 939 руб.
|Аналитики данных
|135 944 руб.
|Дизайнеры
|109 513 руб.
|Менеджеры по продажам
|92 939 руб.
Отметим, что работодатели стали чаще искать таланты в таких сферах, как развитие беспилотного транспорта или сложные инженерные системы, что требует штата профессиональных аналитиков и управленцев.
"Статистика по вакансиям — это лишь вершина айсберга. Мы видим, что запрос на "умные" кадры провоцирует работодателей конкурировать не только рублем, но и соцпакетами, ведь реальный доход в IT-сегменте жестко привязан к грейду и уникальности стека технологий, что не всегда отражено в стандартных объявлениях", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Аналитики оценивали вакансии для специалистов с опытом от года до трех лет при полной занятости.
Зарплаты сильно различаются в зависимости от внутренней квалификации (грейда работника) и сложности выполняемых задач.
Лидерами по числу резюме стали аналитики данных (рост на 67%) и менеджеры по продажам (+36%).
Да, общая соискательская активность по офисным позициям год к году выросла на 10%.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.