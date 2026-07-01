Нижегородские коммунальщики взялись за старое: в городе переложат 100 км труб

Нижний Новгород в текущем сезоне берется за масштабную модернизацию городских артерий. Коммунальщики планируют обновить почти 100 километров трубопроводов, отвечающих за подачу тепла и воды в дома горожан. Оператором процесса выступает "Объединенный коммунальный оператор", который уже приступил к активной фазе работ.

Фото: flickr. com by Newtown grafitti, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Старые канализационные трубы

Масштабная перекладка сетей

Рабочие бригады уже зафиксировали промежуточные результаты: готовы к эксплуатации 21 километр тепловых трасс и около 7 километров обновленных водоводов и канализационных сетей. Процесс идет параллельно с внедрением современных стандартов обслуживания, что требует отказа от устаревших способов расчетов, как это происходит при полном переходе на безналичную оплату в городском транспорте.

Наиболее заметные изменения уже коснулись центральных локаций. В частности, на улице Звездинке капитальный ремонт сетей полностью завершен, а на улице Ванеева проведена полная замена изношенных коммуникаций. Параллельно с этим регион продолжает привлекать многомиллионные инвестиции для укрепления социальной и коммунальной инфраструктуры.

"Замена такого объема труб — это прямая превентивная мера против аварийных ситуаций. В условиях износа сетей точечный ремонт не дает долгосрочного результата, поэтому комплексная перекладка становится единственным способом обеспечить стабильность коммунальной системы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инфраструктурные приоритеты

Городские власти делают ставку на долговечность материалов. Современные полимерные и стальные трубы с антикоррозийным покрытием призваны минимизировать потери ресурса при транспортировке. Подобные инфраструктурные рывки созвучны с тем, как регион использует мощные финансовые вливания для обновления общественных пространств.

"Реализация программы по замене 100 км коммуникаций потребует жесткого контроля качества на каждом этапе укладки. Если мы хотим, чтобы городская среда оставалась предсказуемой и комфортной, первичной задачей становится исключение брака при проведении земляных работ", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли отключаться вода из-за ремонта?

Временные отключения неизбежны в процессе переподключения абонентов к новым участкам сети, однако о них сообщается заранее через управляющие компании.

Почему выбраны именно эти 100 километров?

Перечень объектов сформирован на основе данных об износе трубопроводов и концентрации жалоб на аварийные порывы в прошлые сезоны.

Кто контролирует ход выполнения работ?

Технический надзор осуществляет "Объединенный коммунальный оператор" совместно с муниципальными контрольными органами.

Как долго прослужат новые трубы?

Применение современных материалов и изоляции позволяет рассчитывать на срок эксплуатации не менее 30-50 лет без капитального вмешательства.

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