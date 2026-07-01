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Тюменская объездная под ремонтом: с 6 июля движение на Московском тракте станет другим

Россия » Урал » Тюмень

Транспортную развязку на пересечении объездной дороги и Московского тракта в Тюмени ждет плановый ремонт. Работы затронут целостность путепровода, поэтому водителям стоит заранее закладывать лишнее время на проезд по этому участку.

Ремонт дороги в Красноярском крае
Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт дороги в Красноярском крае

График дорожных ограничений

Режим работы на объекте меняется на период с 6 по 23 июля. По данным регионального Главного управления строительства, дорожные службы сосредоточатся на приведении в порядок деформационных швов. Техническое состояние этих узлов напрямую влияет на долговечность покрытия и безопасность движения.

В ведомстве опубликовали схемы организации движения, однако визуальных данных оказалось недостаточно для понимания полной картины изменений. Автомобилистам лучше ориентироваться на знаки непосредственно на месте, так как дорожная обстановка в часы пик может быть непредсказуемой. Напомним, что Тюмень демонстрирует высокие темпы строительства жилой недвижимости, что неизбежно ведет к повышенной нагрузке на магистральные узлы города.

Ремонтные работы в Тюменской области стали обыденностью: службы стараются синхронизировать графики, чтобы не парализовать жизнь города. Например, в другом конце региона масштабная модернизация сетей привела к отключению горячего водоснабжения на долгий срок.

Мнение экспертов о транспортных узлах

"При проведении работ на ключевых развязках важно не просто закрыть полосы, а грамотно настроить светофорные циклы на прилегающих улицах, чтобы избежать очагов заторов", — предупредила специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Коллеги по цеху подчеркивают, что развязки подобного типа требуют своевременного вмешательства, иначе стоимость последующего капитального ремонта может вырасти в разы.

"Регулярное обслуживание швов — это необходимая рутина, предотвращающая преждевременный износ несущих конструкций путепровода, поэтому такие кратковременные перекрытия закономерны", — констатировал эксперт по инженерным системам Евгений Блех.

Период Характер работ
6-23 июля Ремонт деформационных швов на путепроводе

Ответы на популярные вопросы

Можно ли проехать через развязку полностью?

Да, движение не перекрывается полностью, но вводится ограничение по полосам для проведения ремонтных работ.

Будут ли пробки в этот период?

Риск локальных заторов высок, особенно в утренние и вечерние часы. Рекомендуется планировать маршрут заранее.

Кто контролирует ход ремонта?

Заказчиком и ответственным лицом выступает Главное управление строительства Тюменской области.

Где искать актуальные схемы объезда?

Официальные схемы размещены в социальных сетях регионального ГУС, но для детальной навигации лучше использовать профильные приложения с учетом дорожной обстановки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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