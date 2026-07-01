Тюменская объездная под ремонтом: с 6 июля движение на Московском тракте станет другим

Транспортную развязку на пересечении объездной дороги и Московского тракта в Тюмени ждет плановый ремонт. Работы затронут целостность путепровода, поэтому водителям стоит заранее закладывать лишнее время на проезд по этому участку.
Режим работы на объекте меняется на период с 6 по 23 июля. По данным регионального Главного управления строительства, дорожные службы сосредоточатся на приведении в порядок деформационных швов. Техническое состояние этих узлов напрямую влияет на долговечность покрытия и безопасность движения.
В ведомстве опубликовали схемы организации движения, однако визуальных данных оказалось недостаточно для понимания полной картины изменений. Автомобилистам лучше ориентироваться на знаки непосредственно на месте, так как дорожная обстановка в часы пик может быть непредсказуемой. Напомним, что Тюмень демонстрирует высокие темпы строительства жилой недвижимости, что неизбежно ведет к повышенной нагрузке на магистральные узлы города.
Ремонтные работы в Тюменской области стали обыденностью: службы стараются синхронизировать графики, чтобы не парализовать жизнь города. Например, в другом конце региона масштабная модернизация сетей привела к отключению горячего водоснабжения на долгий срок.
"При проведении работ на ключевых развязках важно не просто закрыть полосы, а грамотно настроить светофорные циклы на прилегающих улицах, чтобы избежать очагов заторов", — предупредила специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Коллеги по цеху подчеркивают, что развязки подобного типа требуют своевременного вмешательства, иначе стоимость последующего капитального ремонта может вырасти в разы.
"Регулярное обслуживание швов — это необходимая рутина, предотвращающая преждевременный износ несущих конструкций путепровода, поэтому такие кратковременные перекрытия закономерны", — констатировал эксперт по инженерным системам Евгений Блех.
|Период
|Характер работ
|6-23 июля
|Ремонт деформационных швов на путепроводе
Да, движение не перекрывается полностью, но вводится ограничение по полосам для проведения ремонтных работ.
Риск локальных заторов высок, особенно в утренние и вечерние часы. Рекомендуется планировать маршрут заранее.
Заказчиком и ответственным лицом выступает Главное управление строительства Тюменской области.
Официальные схемы размещены в социальных сетях регионального ГУС, но для детальной навигации лучше использовать профильные приложения с учетом дорожной обстановки.
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