Рынок коммерческой недвижимости Петербурга проходит через фазу структурной коррекции. Международные бренды продолжают оптимизировать свое присутствие, освобождая площади для новых игроков из дружественных юрисдикций. В первом полугодии 2026 года торговые центры города покинули девять зарубежных компаний, что привело к росту вакантности в премиальном сегменте. Однако этот процесс не выглядит как капитуляция, а скорее напоминает плановую ротацию арендаторов. В статье разберем динамику торговых площадей и оценим перспективы замещения ушедших сетей представителями азиатских и локальных рынков.
Статистика NF Group фиксирует снижение доли международных сетей в торговых центрах Петербурга до 11,1%. За шесть месяцев город потерял около 9300 квадратных метров арендопригодной площади. Уход таких игроков, как Balizza, Giovanni Botticelli и канадского Aldo (работал под вывеской Mysa), свидетельствует о завершении цикла адаптации старых контрактов. Компании фиксируют убытки и закрывают нерентабельные точки, чтобы избежать дальнейшего административного давления.
"Ритейлеры больше не готовы платить за ожидание. Если за два года бренд не смог наладить логистику и сохранить маржинальность, он режет косты и выходит из игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Перечень ушедших брендов охватывает разные ниши: от товаров для дома (BergHOFF, Pentik) до бюджетного масс-маркета (Crown Jeans, LumberJack). Очистка торговых площадей идет по сценарию оздоровления портфеля недвижимости. Собственники объектов используют этот момент для обновления концепций и привлечения операторов с более гибкой системой поставок. Сейчас логистика диктует условия выживания на полке.
Вакуум на рынке заполняется точечно. В первой половине 2026 года в Петербург зашли четыре иностранных бренда, что количественно превышает показатели прошлого года. География экспансии сместилась. Теперь тон задают белорусские, вьетнамские и немецкие компании, сумевшие сохранить присутствие через новые форматы. Рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам, аналогично тому, как рост богатства в России поддерживает внутренний спрос.
|Тип изменения
|Показатель (1-е полугодие 2026)
|Ушедшие бренды
|9 компаний
|Новые открытия
|4 бренда
|Высвобожденная площадь
|9300 кв. м
|Доля международных сетей
|11,1%
Белорусская сеть "Да дому" заняла площади в "Мега Парнас", предлагая альтернативу ушедшим скандинавским гигантам. Вьетнамский бренд Gustavo Gano начал экспансию с детского сегмента, открыв сразу две точки. Немецкий s.Oliver вернулся в Outlet Village Pulkovo, подтверждая интерес европейского бизнеса к российскому потребителю. Часто такая активность коррелирует с тем, как курс рубля меняет инвестиционную привлекательность проектов.
"Мы видим переток капитала в те ниши, где раньше доминировали глобальные игроки. Новые арендаторы агрессивно забирают трафик, пользуясь тем, что конкуренция временно ослабла", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Торговые центры вынуждены менять ДНК. Если раньше якорями выступали европейские одежные сети, то теперь акцент смещается на товары для дома и детские товары. Это отражает смену паттернов потребления: фокус на уют и семью становится ключевым драйвером. Одновременно с этим меняется и рынок труда в секторе гостеприимства и торговли, где новые лидеры фриланса и проектной занятости замещают штатных сотрудников.
"Права потребителей защищены законом, независимо от бренда на вывеске. При ребрендинге или смене юрлица все гарантийные обязательства должны наследоваться, если это прописано в договоре", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Татьяна Федорова.
Экономика ритейла подстраивается под новые реалии. Перегрев в одном секторе компенсируется охлаждением в другом. Даже когда нефтяной пузырь трещит на мировых биржах, внутренняя торговля Петербурга опирается на платежеспособность населения города-миллионника. Пустые витрины — это не провал, а подготовка к новому циклу потребления, где на смену пафосу приходит прагматизм.
Список включает Balizza, Crown Jeans, LumberJack, BergHOFF, Giovanni Botticelli, T. Bert, Pentik, Mo и Aldo (Mysa). Эти компании закрыли свои физические магазины в торговых комплексах города.
На место ушедших приходят бренды из Белоруссии (Да дому), Вьетнама (Gustavo Gano) и Германии (s.Oliver, Frapp). Также площади активно забирают российские федеральные сети, расширяющие свои флагманские форматы.
Рынок переориентируется на производителей из Юго-Восточной Азии и СНГ. Контроль качества остается на совести ритейлеров, однако жесткая конкуренция за покупателя заставляет новичков поддерживать стандарты на уровне ушедших марок.
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