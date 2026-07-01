Свято место пусто не бывает: после ухода девяти брендов ТЦ Петербурга нашли новых арендаторов

Рынок коммерческой недвижимости Петербурга проходит через фазу структурной коррекции. Международные бренды продолжают оптимизировать свое присутствие, освобождая площади для новых игроков из дружественных юрисдикций. В первом полугодии 2026 года торговые центры города покинули девять зарубежных компаний, что привело к росту вакантности в премиальном сегменте. Однако этот процесс не выглядит как капитуляция, а скорее напоминает плановую ротацию арендаторов. В статье разберем динамику торговых площадей и оценим перспективы замещения ушедших сетей представителями азиатских и локальных рынков.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Торговый центр

Исход брендов и высвобождение площадей

Статистика NF Group фиксирует снижение доли международных сетей в торговых центрах Петербурга до 11,1%. За шесть месяцев город потерял около 9300 квадратных метров арендопригодной площади. Уход таких игроков, как Balizza, Giovanni Botticelli и канадского Aldo (работал под вывеской Mysa), свидетельствует о завершении цикла адаптации старых контрактов. Компании фиксируют убытки и закрывают нерентабельные точки, чтобы избежать дальнейшего административного давления.

"Ритейлеры больше не готовы платить за ожидание. Если за два года бренд не смог наладить логистику и сохранить маржинальность, он режет косты и выходит из игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Перечень ушедших брендов охватывает разные ниши: от товаров для дома (BergHOFF, Pentik) до бюджетного масс-маркета (Crown Jeans, LumberJack). Очистка торговых площадей идет по сценарию оздоровления портфеля недвижимости. Собственники объектов используют этот момент для обновления концепций и привлечения операторов с более гибкой системой поставок. Сейчас логистика диктует условия выживания на полке.

Новые флаги на торговой карте

Вакуум на рынке заполняется точечно. В первой половине 2026 года в Петербург зашли четыре иностранных бренда, что количественно превышает показатели прошлого года. География экспансии сместилась. Теперь тон задают белорусские, вьетнамские и немецкие компании, сумевшие сохранить присутствие через новые форматы. Рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам, аналогично тому, как рост богатства в России поддерживает внутренний спрос.

Тип изменения Показатель (1-е полугодие 2026) Ушедшие бренды 9 компаний Новые открытия 4 бренда Высвобожденная площадь 9300 кв. м Доля международных сетей 11,1%

Белорусская сеть "Да дому" заняла площади в "Мега Парнас", предлагая альтернативу ушедшим скандинавским гигантам. Вьетнамский бренд Gustavo Gano начал экспансию с детского сегмента, открыв сразу две точки. Немецкий s.Oliver вернулся в Outlet Village Pulkovo, подтверждая интерес европейского бизнеса к российскому потребителю. Часто такая активность коррелирует с тем, как курс рубля меняет инвестиционную привлекательность проектов.

"Мы видим переток капитала в те ниши, где раньше доминировали глобальные игроки. Новые арендаторы агрессивно забирают трафик, пользуясь тем, что конкуренция временно ослабла", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логика замещения и потребительский спрос

Торговые центры вынуждены менять ДНК. Если раньше якорями выступали европейские одежные сети, то теперь акцент смещается на товары для дома и детские товары. Это отражает смену паттернов потребления: фокус на уют и семью становится ключевым драйвером. Одновременно с этим меняется и рынок труда в секторе гостеприимства и торговли, где новые лидеры фриланса и проектной занятости замещают штатных сотрудников.

"Права потребителей защищены законом, независимо от бренда на вывеске. При ребрендинге или смене юрлица все гарантийные обязательства должны наследоваться, если это прописано в договоре", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Татьяна Федорова.

Экономика ритейла подстраивается под новые реалии. Перегрев в одном секторе компенсируется охлаждением в другом. Даже когда нефтяной пузырь трещит на мировых биржах, внутренняя торговля Петербурга опирается на платежеспособность населения города-миллионника. Пустые витрины — это не провал, а подготовка к новому циклу потребления, где на смену пафосу приходит прагматизм.

Ответы на популярные вопросы о рынке ритейла

Какие бренды окончательно покинули Петербург в 2026 году?

Список включает Balizza, Crown Jeans, LumberJack, BergHOFF, Giovanni Botticelli, T. Bert, Pentik, Mo и Aldo (Mysa). Эти компании закрыли свои физические магазины в торговых комплексах города.

Кто занял пустующие площади в торговых центрах?

На место ушедших приходят бренды из Белоруссии (Да дому), Вьетнама (Gustavo Gano) и Германии (s.Oliver, Frapp). Также площади активно забирают российские федеральные сети, расширяющие свои флагманские форматы.

Изменится ли качество товаров после смены поставщиков?

Рынок переориентируется на производителей из Юго-Восточной Азии и СНГ. Контроль качества остается на совести ритейлеров, однако жесткая конкуренция за покупателя заставляет новичков поддерживать стандарты на уровне ушедших марок.

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